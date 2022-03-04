Гуманитарный штаб Киева ищет волонтеров

magictr | 04.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Гуманитарный штаб Киева ищет волонтеров< /p>Гуманитарный штаб Киева был создан для обеспечения продуктами питания горожан. Фото: Михаил Терентьев

Нужны рабочие на складах с продовольственными пунктами.

Гуманитарному штабу Киева нужны волонтеры на складах, где разворачиваются продовольственные пункты.

Желающих помочь просят обращаться к гуманитарного штаба по ссылке и заполнять форму для волонтера.

Столичных водителей призывают пропускать быстрые и авто с гуманитарной помощью.

Гуманитарный штаб Киева был создан для обеспечения продуктами питания и вещами первой необходимости нуждающихся в такой помощи. Ранее сообщалось, что гуманитарному штабу для помощи киевлянам очень нужны водители.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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