Гуманитарный штаб Киева ищет волонтеров
04.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
< /p>Гуманитарный штаб Киева был создан для обеспечения продуктами питания горожан. Фото: Михаил Терентьев
Нужны рабочие на складах с продовольственными пунктами.
Гуманитарному штабу Киева нужны волонтеры на складах, где разворачиваются продовольственные пункты.
Желающих помочь просят обращаться к гуманитарного штаба по ссылке и заполнять форму для волонтера.
Столичных водителей призывают пропускать быстрые и авто с гуманитарной помощью.
Гуманитарный штаб Киева был создан для обеспечения продуктами питания и вещами первой необходимости нуждающихся в такой помощи. Ранее сообщалось, что гуманитарному штабу для помощи киевлянам очень нужны водители.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»