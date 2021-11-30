Григорий Маленко: «Выбор и мнение киевлян хотят умножить на ноль»
Григорий Маленко. Фото: КГГА
Депутат Киевсовета, глава фракции «Голос» в Киевсовете Григорий Маленко высказал свою позицию относительно законопроекта о столице.
Закон о столице — это не инструмент политической борьбы, а документ, который должен соответствовать Конституции Украины и реальным потребностям киевлян. Так считает депутат Киевсовета, председатель фракции «Голос» в Киевсовете Григорий Маленко .
По словам депутата, законы Украины необходимо принимать для нужд общества, а не для решения вопросов политической борьбы в интересах узкого круга лиц.
Однако история с законом о столице как раз ярко свидетельствует об обратном: его активизируют в момент обострения политической борьбы между Киевским городским советом и Офисом Президента.
«Наша депутатская фракция убеждена, что текущий законопроект — это инструмент политического давления, а не «улучшение» децентрализации. Фактически мнение киевлян и их выбор, который они сделали в 2020 году, хотят умножить на ноль — и это тревожит.
Поскольку властный законопроект разрушает фундамент самоуправления, демократические силы должны объединяться вокруг стратегических вопросов, и сегодня мы увидели наших союзников, у которых общая цель — успешная европейская Украина»,— отметил Григорий Маленко
Депутат добавил, что законопроект о столице нуждается в доработке с учетом противоречия с Конституцией Украины, Законом Украины «О местном самоуправлении» и Европейской хартией местного самоуправления, которую Украина ратифицировала в 1997 году. Напомним, свое мнение по поводу законопроекта о столице высказал и заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко. Он, в частности, считает, что принятый в «турборежиме» закон о столице может привести к коллапсу в Киеве.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»