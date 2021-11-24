Грязные вытяжки: на бульваре Леси Украинки загорелся ресторан
Фото заведения, где произошел пожар.
Из-за грязных вытяжек в ресторане бул. Леси Украинки произошел пожар.
Сегодня, 24 ноября в Службу спасения поступил вызов о пожаре на бул. Леси Украинки, 32, что в Печерском районе столицы.
На месте происшествия прибыли пожарные и выяснили, что в помещении кухни ресторана «Каппадокия», который расположен на первом этаже в пятиэтажном административном здании произошло возгорание жировых отложений в вентиляционной шахте.
На момент прибытия пожарных, посетителей в заведении не было. Пожар удалось потушить менее чем за 30 минут.
На месте происшествия работали три пожарных авто, а также 13 спасателей. К счастью, пострадавших нет. Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о пожаре в кафе «Казбек», которое работало еще в советское время. Владельцы кафе подозревают, что это поджог.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»