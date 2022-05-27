Греция и Кипр против ускоренного вступления Украины в ЕС – СМИ
Британский премьер предлагает Зеленскому совместно создать новый международный альянс.
Событие:Две страны не поддерживают ускоренное вступление Украины в Евросоюз, а британский премьер Борис Джонсон предложил Зеленскому совместно создать новый международный альянс как альтернативу ЕС.
Детали и комментарии: «Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но выступают против ускоренного процесса, как было предложено несколько восточноевропейских стран, сообщили дипломатические источники Греции», – сообщает общеевропейская медиасеть, специализирующаяся на политике ЕС, EurActiv.
Источники в МИД Греции отмечают, что эта страна против ускоренного вступления Украины в ЕС. Там считают, что для Евросоюза приоритетом должны быть страны Западных Балкан. Отвечая на вопрос, согласится ли Греция предоставить Украине статус кандидата в июне, источник, близкий к этому вопросу, сказал, что Афины хотят увидеть предложение Комиссии в первую очередь, хотя оно в целом позитивно в такой перспективе при условии, что между государствами-членами существует единодушие, чего пока нет.
В Кипре также заявляют, что они будут ожидать заключения Еврокомиссии, если он будет удовлетворительным, то эта страна не будет выступать против вступления Украины в ЕС. Также власти Кипра хотят, чтобы в Евросоюз сначала попали страны Западных Балкан.
«Лондонский премьер предлагает новую систему политических, экономических и военных альянса – альтернативу Европейскому Союзу – которая соберет страны, объединенные недоверием в Брюссель, а также в ответ Германии на военную агрессию россии», – сообщает итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники.
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Свою идею премьер Британии впервые представил Владимиру Зеленскому во время встречи в Киеве 9 апреля. Модель Европейского содружества, которое стремится создать Борис Джонсон, определяла бы Великобританию как лидера и включала, кроме Украины, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе. Переговоры в этом плане продолжаются и Британия все настойчивее поощряет Украину для вступления в новый межгосударственный союз.
По данным издания, правительство в Киеве, пока не заняло ни одной позиции по британской инициативе, но и не отвергло ее. Вероятно, Владимир Зеленский ожидает европейского саммита 23 июня, когда лидерам 27 стран-членов ЕС будет предложено решить, предоставлять ли Украине статус кандидата, чтобы официально начать переговоры о вступлении в Евросоюз.
«Однако не факт, что решение от 23 июня будет таким, на которое надеется Украина. Существует вероятность, по мнению некоторых переговорщиков, что лидеры ЕС могут ограничиться туманным заявлением о наличии у Киева «европейской перспективы». В этом случае Зеленский может более серьезно отнестись к альтернативному предложению Бориса Джонсона», – отмечает Corriere Della Sera.
В то же время издание подчеркивает, что у Лондона нет возможностей Европейского Союза для финансовой поддержки Украины. Также неизвестно, как Польша или страны Балтии отнесутся к инициативе, которая может скомпрометировать их отношения с Брюсселем.