Граница между Удмуртией и Башкортостаном утвердили
Документация по описанию административной границы между Республикой Башкортостан и Удмуртской Республикой успешно прошла экспертизу в Росреестре. Как отмечают специалисты, установление точных координат позволяет минимизировать количество территориальных и земельных споров и способствует более эффективному управлению земельными ресурсами.
Работа по описанию и согласованию границ Башкортостана со смежными субъектами ведётся Управлением Росреестра уже более пяти лет. Рабочей группой был проанализирован пакет исторических документов, включая государственные акты, дежурные и сельскохозяйственные карты, материалы лесоустройства, земельные участки, поставленные на учёт. С Удмуртской Республикой граничат город Нефтекамск и Краснокамский район. Согласовывать совместные границы регионы начали еще в 2018 году.
Следует отметить, что наличие сведений о границах субъектов РФ, муниципальных образований в ЕГРН способствует развитию территорий, эффективному налогообложению, исключения или сокращению числа земельных споров. Так, не зная точных границ субъекта, госорганы регионов могли предоставить одну и ту же территорию двум предпринимателям, что привело бы к спорам.
Наталья Шагиева, помощник руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан