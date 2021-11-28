Грабил владельцев иномарок: в Киеве задержали серийного вора
Злоумышленник разбивал стекло в автомобиле и воровал вещи.
Полиция подозревает мужчину в совершении 23 угонов имущества из автомобилей.
К полиции от мужчины поступил вызов о том, что на улице Олексы Тихого, что в Солом'е ском районе неизвестный разбил стекло автомобиля и угнал с него видеорегистратор. Кроме этого, через некоторое время в полицию обратилась женщина и сообщила об аналогичном инциденте на проспекте Победы. По указанным адресам немедленно выехали правоохранители.
Оперативщики провели комплекс розыскных мероприятий и установили мужчину, причастного к данным преступлениям. Во время поверхностной проверки у подозреваемого обнаружили похищенные вещи.
По словам, правоохранителей, фигурант «работал» ночью. Он подходил к припаркованным авто, разбивал стекло и забирал из салона ценные вещи, которые в дальнейшем продавал.
Мужчину задержали и изъяли у него вещественные доказательства. Злоумышленником оказался 39-летний киевлянин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Пока что мужчина находится под стражей.
За совершенное мужчине грозит до шести лет заключения.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»