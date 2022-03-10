Готовимся дать отпор агрессору, — Кличко

magictr | 10.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Готовимся дать отпор агрессору, &mdas Кличко

Виталий Кличко

Столица живет под угрозой вторжения. Поэтому городская власть продолжает, вместе с военными, терробороной, заботиться об укреплении Киева.

Городские власти продолжают обеспечивать жизнедеятельность города. Коммунальные службы работают. Тепло, вода, свет, интернет в столице есть. Работают большинство аптек и продуктовых магазинов, отметил в видеообращении мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что столица живет под угрозой вторжения. Поэтому власть вместе с военными, терробороной заботится об укреплении Киева. Обеспечиваем наших защитников едой, снаряжением, которое поступает помощью от друзей Киева и Украины.

«Мы готовимся, чтобы дать отпор агрессору, который рвется к сердцу государства»,— рассказал Виталий Кличко.

Город предоставляет пассажирский транспорт. Киевские спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале. И тех, кто хочет уехать из Киева, отправляют поездами в Западную Украину.

«Дорогие украинцы! Сегодня мы все — единственные, как никогда. У нас — одна боль. За наше государство. И одна цель — освободить Украину от нашествия орков. Отстоять свое будущее.

Киев сердцем с обитателями Мариуполя, Николаева, Харькова, Херсона, Чернигова, Житомира, других городов и городков Украины. Вместе мы сильны! Наши военные — отважные герои! Украинцы — свободная нация. И мы выстоим! Слава Украине!»,— призвал Виталий Кличко.

Ранее мэр столицы сообщил, что из города за две недели войны уехала почти половина жителей. Однако Киев сейчас превратился в крепость.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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