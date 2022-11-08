Государство забрало у Коломойского, Жеваго, Григоришина и Богуслаева активов на $956,5 млн. – СМИ
На период военного положения они переданы в распоряжение Минобороны. А что дальше?
Фото: НВ A A+ A++
Событие:Совокупная стоимость изъятых в собственность государства активов Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Вячеслава Богуслаева, Геннадия Боголюбова и Константина Григоришина составляет более 956 миллионов долларов. Такую оценку представило издание Forbes Украина.
Детали и комментарии: По подсчетам издания, самые дорогие из отчужденных активов – Укрнефть и Укртатнефть. В частности, в Укрнефти, которая является крупнейшим отечественным добытчиком нефти и владельцем сети АЗС, Коломойскому и Боголюбову принадлежало около 42% акций. До войны Forbes оценивал активы Укрнефти почти в $1,5 млрд, а сейчас – – в $748 млн. Доля группы Приват в компании составляет $314 млн. А в Укртатнефти доля Коломойского и Боголюбова составляла 28%. Столько же было у харьковского бизнесмена Александра Ярославского. До войны Forbes оценивал весь актив в $830 млн, а теперь – – $178 млн.
До войны «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева оценивалась в $90 млн. а сейчас на треть меньше – всего $27 млн. В более чем три раза сократилась по сравнению с довоенным стоимость активов «АвтоКрАЗ»» Константина Жеваго – с $10 млн до $3 млн.
«Запорожтрансформатор» Константина Григоришина – предприятие-банкрот, производящее трансформаторное и реакторное оборудование. Forbes оценивает его стоимость в 0 из-за больших долгов. Впрочем, потенциально завод является привлекательным активом.
«Это большое мощное предприятие, которое должно эффективно сейчас работать на украинскую энергосистему», – говорит руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
Это лишь первая волна отчуждения, прогнозирует Forbes собеседник из Слуги народа. Во-первых, это может ускорить ожидавшуюся в декабре национализацию «Альфа-Банка», но может произойти уже в середине ноября, отмечает на правах анонимности чиновник, близкий к Офису президента. Во-вторых, целью правительства могут быть 40% акций Полтавского ГОКа Жеваго, который ведет судебные споры за активы с прошлыми собственниками.
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О том, что предприятия Мотор Сич, Укрнефть, Укртатнефть, АвтоКрАЗ и Запорожтрансформатор переходят в собственность государства, стало известно вчера. Основой решения о национализации компаний стал закон и приказ Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.
Решение о переходе в собственность государства активов АО «Мотор Сич», ЧАО «Запорожтрансформатор», ЧАО «АвтоКрАЗ», ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнефть»» является необходимым в условиях войны и поможет обеспечить неотложные потребности сектора обороны Украины, сообщил глава государства.
Акции предприятий изъяты в распоряжение Минобороны Украины на период действия военного положения. Об этом заявил сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге. По его словам, активы приобрели статус военного имущества, и их стоимость будет возвращена их владельцам после окончания военного положения.
В свою очередь министр обороны Алексей Резников добавил, что новые наблюдательные советы, которые будут назначать текущий менеджмент для пяти отчужденных предприятий уже сформированы.