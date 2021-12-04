Гостинцы для голодных людей разложили на Контрактовой площади
Гостинцы для голодных. Фото: Красный Крест
Волонтеры Общества Красного Креста собрали и положили на скамейках в сквериках Контрактовой площади пакеты с едой для бездомных или просто голодных людей.
Небольшие пакетики у которых положили пирожки, паштет, немного и мандаринки собрали для того, чтобы люди, которые в этом нуждаются, могли перекусить. В каждый пакет вложили записку, где объяснили, для кого эти гостинцы.
«Каждый может приобщиться к этой акции, собрав пакетики с едой, вложить записку и оставить в людном месте, где их могут взять голодные люди», — отмечают волонтеры Подольской районной организации Общества Красного Креста города Киева.
Также на ограде в сквере возле памятника Григорию Сковороде развесили шарфы и теплые платки. К ним тоже прицепили своеобразные визитки с информацией о том, что это не потерянная вещь, а подарок тем, кому холодно. Их может взять каждый желающий, а затем передать своеобразную эстафету добра дальше.
Теплые шарфы для тех, кому холодно. Фото: Алена Болкун
Кстати, каждый понедельник сотрудники Красного креста Подольского района устраивают «Бохо-стайл» на Контрактовой площади — раздают бедным и бездомным теплые вещи. С наступлением холодов эта акция пользуется большой популярностью. Поэтому киевлян, которые «выросли» из своей теплой одежды или обуви просят не выбрасывать, а приносить их нуждающимся. Практически в каждом районе города работают своеобразные «Банки одежды».
С первого декабря в столице начали работу пункты обогрева. Адреса, время работы и услуги, которые бездомные могут получить в каждом районе столицы — по ссылке.
С усилием холодов будут также открыты дополнительные пункты обогрева, в том числе на железнодорожных вокзалах. Как и в прошлом году, в них смогут работать представители общественных организаций и волонтеры, которые всегда приобщаются к помощи бездомных.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»