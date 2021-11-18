Гости убили ножом 33-летнего киевлянина, пока его мать спала за стеной.
45-летний киевлянин нанес потерпевшему четыре ножевых ранения
Окровавленное тело сына женщина обнаружила уже утром, когда мужчина долгое время не выходил. из комнаты.
Сокрушенная мать позвонила правоохранителям и сообщила, что ее сына убили. Преступление произошло на улице Маяковского в Деснянском районе. На место происшествия прибыли правоохранители и выяснили, что вечером к ее сыну пришли гости — мужчина и женщина. Вроде бы ничего не предполагало трагедии. Однако все закончилось убийством.
Журналистам сайта «Вечерний Киев» пресс-секретарь Деснянского управления полиции, Наталья Федоровская уточнила, что мать убитого решила не мешать компании и пошла спать.
Наутро женщина, не подозревая злого, вышла на кухню и начала готовить завтрак. Когда сын долго не выходил на кухню, она решила зайти в него в комнату и разбудить. Открыв дверь комнаты, бедная мать оторопела от увиденного. Ее родной сын лежал без сознания с перерезанной шеей.
«К сожалению 33-летнего киевлянина спасти уже было невозможно. И самое страшное то, что весь этот ужас происходил в одном помещении вместе с матерью погибшего», — сообщила «Вечернему Киеву» Наталья Федоровская.
Женщина тщательно описала правоохранителям, как выглядели убийцы ее сына. Благодаря приведенным приметам оперативники быстро установили их личности. Также полицейские выяснили, что конфликт между мужчинами возник из-за ревности к общей подруге. Сначала между мужчинами была обычная толкотня, которая со временем переросла в резню.
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Кстати, на месте инцидента правоохранители изъяли окровавленный нож и направили его на экспертизу.
Кроме того, пресс-секретарь добавляет, что раньше фигурант проблем с законом не имел. Сейчас ему инкриминируют наказание по статье — умышленное убийство. За содеянное ему грозит до 15 лет заключения.
Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о женщине, которая ударила ножом мужчину, во время застолья.
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Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»