Гости столицы цеплялись к женщинам и устроили резню в ресторане
Драка произошла в ресторане «Gaga» на Никольской Борщаговке. Фото: Киевская городская прокуратура
Полицейские задержали двух граждан Грузии, которые устроили драку в ресторане и ранили ножом трех посетителей.
Событие произошло в субботу вечером, 27 ноября, на улице Якуба Колоса в Святошинском районе. В ресторане «Gaga» хорошо подданные гости столицы начали приставать к женщинам. За них вступились трое мужчин. Конфликт быстро перерос в драку, в результате которой заместители получили ножевые ранения. Нападавшие скрылись, но их быстро разыскали и задержали полицейские.
Действия подозреваемых квалифицировали по статье «Хулиганство». Обеим грузинам грозит от двух до пяти лет заключения. Пока решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения — содержания под стражей. Досудебное расследование осуществляется следователями Святошинского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры.
Между тем следователи Дарницкого района продолжают расследовать резонансное убийство на Позняках. В ночь на 6 ноября на проспекте Петра Григоренко местный житель ударил ножом в сердце 26-летнего Николая Балабатька, чемпиона по джиу-джитсу и сына запорожского бизнесмена, владельца гостиницы «Жемчужина прибоя» в Кирилловке<. Нападающим оказался сверстник убитого, 26-летний житель Киева. У него нашли окровавленный нож, который сразу же передали на экспертизу. Молодого человека задержали, а суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»