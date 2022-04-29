Городские власти призывают киевлян не пользоваться частным автотранспортом
Киян просят экономить бензин. Фото: Борис Корпусенко
Городские власти призывают киевлян, и в частности водителей, не передвигаться по городу частным автотранспортом без настоятельной необходимости из-за нехватки топлива.
Киевлянам предлагают пользоваться общественным транспортом.
«На сегодня у нас другие приоритеты по обеспечению горючим, чем просто обеспечение приехавших в город и им нужно куда-то перемещаться. Надо помнить о нуждах армии и наших защитников. Киевляне, если вы вернулись в столицу, пожалуйста, при возможности пользуйтесь общественным транспортом. Те, кто находится в безопасных местах, пожалуйста, подождите с возвращением»,— сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник..
Он также добавил, что в настоящее время в городе нет проблем с использованием общественного транспорта. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку жителей, возвращающихся в столицу. В столице курсирует метро и наземный транспорт.
Напомним, что в столице работает 62 автобусных, 16 трамвайных и 25 троллейбусных маршрутов.
Перечень актуальных маршрутов доступен по ссылке.
< В Киевской военной администрации считают, что ракетный обстрел 28 апреля показал опасность нахождения в городе уязвимых категорий населения.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»