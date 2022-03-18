Город заботится о подопечных Киевского пансионата ветеранов труда, которые не хотят эвакуироваться
Киевский пансионат ветеранов труда посетила заместитель главы КГГА Марина Хонда. Фото: КГГА
В настоящее время там проживают 195 подопечных. Они не хотят ехать в эвакуацию.
Киевский пансионат ветеранов труда посетила замглавы КГГА Марина Хонда.
«Заведение работает в штатном режиме. Сегодня здесь находятся 195 подопечных, которые получают весь спектр необходимых услуг: уход, питание, медицинское обеспечение, — рассказала Марина Хонда.
Подопечные не желают быть эвакуированными. Фото: КГГА
100 человек нуждаются в постоянном постороннем уходе. Все это обеспечивает 31 работник пансионата. В заведении сформирован запас продуктов на случай перебоев поставок, есть безопасное укрытие, в котором во время угрозы смогут находиться подопечные и работники».
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В заведении сформирован запас продуктов на случай перебоев поставок. Фото: КГГА
Она также добавила, что подопечные не желают быть эвакуированными. Поэтому продолжается обеспечение пансионата для его надлежащей работы, поскольку городские власти не могут не учитывать мнение подопечных, особенно тех, кто пережил Вторую мировую войну.
Напомним, в Киеве работает 10 районных штабов, где можно получить гуманитарную помощь.< /p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»