Город пообещал восстановить гимназию «Восточных языков» после пожара
Город пообещал возобновить гимназию «Восточных языков» после пожара. Фото: прессслужба ГСЧС
На третьем этаже гимназии некоторые классы, перегородки на потолке и кровля сгорели дотла.
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что гимназию «Восток языков», которая горела ночью на 14 февраля и, к слову, считается одной из старейших школ города, отреставрируют в кратчайшие сроки.
Мондриевский
«Уже сейчас идет работа над техническим заданием для будущего проекта. Исходя из специализации гимназии, мы должны построить самое современное учебное заведение, в котором будут использованы передовые технологии. И это принципиальная позиция мэра столицы Виталия Кличко, который дал задание активизировать работы по гимназии «Восточных языков», — заявил Валентин Мондриевский.
что ученики на этой неделе будут учиться дистанционно, а на следующей — будут учиться в соседних школах. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что гимназию, расположенную на празднике , гасили 60 спасателей и 16 пожарных машин.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»