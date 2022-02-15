Город пообещал восстановить гимназию «Восточных языков» после пожара

magictr | 15.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Город пообещал гимназию «Восточных языков» после пожара

Город пообещал возобновить гимназию «Восточных языков» после пожара. Фото: прессслужба ГСЧС

На третьем этаже гимназии некоторые классы, перегородки на потолке и кровля сгорели дотла.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что гимназию «Восток языков», которая горела ночью на 14 февраля и, к слову, считается одной из старейших школ города, отреставрируют в кратчайшие сроки.

Город пообещал восстановить гимназию «Восточных языков» после пожара

Мондриевский

«Уже сейчас идет работа над техническим заданием для будущего проекта. Исходя из специализации гимназии, мы должны построить самое современное учебное заведение, в котором будут использованы передовые технологии. И это принципиальная позиция мэра столицы Виталия Кличко, который дал задание активизировать работы по гимназии «Восточных языков», — заявил Валентин Мондриевский.

что ученики на этой неделе будут учиться дистанционно, а на следующей — будут учиться в соседних школах. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что гимназию, расположенную на празднике , гасили 60 спасателей и 16 пожарных машин.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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