Город имеет 3 года, чтобы модернизировать аэропорт «Киев»,— Николай Поворозник
Международный аэропорт «Киев» имени И.Сикорского. Фото: Борис Корпусенко
Столичная власть ожидает, что реконструкция аэропорта позволит увеличить пассажиропоток в минимум 2,5 раза.
Еще в начале года власти Киева приняли решение о модернизации аэропорта «Киев» имени Сикорского (ранее — аэропорт «Жуляны»), который находится на балансе города. Речь идет об увеличении взлетно-посадочной полосы, без чего аэропорт не может принимать современные самолеты класса Airbus 321 или «Боинг 737-800» и полноценно работать. В июле Киевсовет предоставил аэропорту земельный участок под дальнейшую его реконструкцию. Сейчас по средствам самого коммунального предприятия проводится проектирование.
Руководство города говорит, что все обо всем есть 2-3 года — после этого украинские и иностранные авиаперевозчики просто прекратят использовать тип самолетов, которые по силам принимать муниципальному аэропорту. Следовательно, до этого времени мэрия должна переоборудовать аэродром и осовременить. На эту тему в интервью Украинским новостям говорил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Фото: КГГА
«Аэропорт „Киев“ является важным транспортным хабом для города. Мы будем делать все, что зависит от города, чтобы он развивался. На сегодняшний день авиакомпании, европейские и мировые, переходят на другой класс самолетов, типа Airbus 321, «Боинг 737-800», а вот аэропорт Сикорского не может принимать такие самолеты. Поэтому в начале этого года мы приняли, что нам нужно будет реконструировать взлетно-посадочную полосу, чтобы можно было принимать этот класс самолетов», — рассказал Николай Поворозник.
Поскольку проект масштабен и нуждается в значительных ресурсах, в городе уже сейчас рассматривают варианты финансирования. Это могут быть и кредитные средства, и бюджеты — как из городского, так и из государственного бюджетов. Но в любом случае взлетная полоса остается в собственности города. Сейчас же на проектирование привлекают также средства коммунального предприятия.
«Проектные работы финансируются за счет собственных средств предприятия. Цена, по которой ориентировочно должен быть выполнен проект, где-то примерно 17 миллионов гривен. Стоимость всей реконструкции мы будем знать после того, как получим проект. Но я для себя понимаю, что объемы будут исчисляться миллиардами точно. С учетом того, что нужно не просто продолжить полосу, а всю ее переоборудовать. И не только техническими средствами, а ее нужно все ее усилить, чтобы можно было принимать более тяжелые авиалайнеры», — сообщил Николай Поворозник.
В бюджете на следующий, 2022 год, заложены средства также на ремонт дорог, ведущих к городскому аэродрому. Рассматривают также продолжение троллейбусной линии до аэропорта.
«Буквально вчера мы разговаривали с Юго-западной железной дорогой. Там есть остановка пригородной электрички (станция Киев-Волынский). Она примерно в 800 метрах находится от аэропорта. Поэтому будем делать соответствующий транспортный хаб. Будем туда точно продолжать троллейбусную линию по обзору на перспективы развития железнодорожного транспорта. Такие планы у нас. И ремонт улиц, и создание новой транспортной инфраструктуры вокруг аэропорта для того, чтобы пассажиру можно было туда удобно доехать и оттуда поехать», — отметил первый заместитель Кличко.
Согласно расчетам, за первый год после реконструкции аэропорт ожидает 6 млн 200 тыс. пассажиров за год. Это почти в 2,5 раза увеличение пассажиропотока в сравнении с 2018 годом, чтобы был годом пиковой пассажирозагрузки. Соответственно ожидаем и пропорционального увеличения прибыли и поступлений в бюджет.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»