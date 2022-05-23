«Горжусь тем, что я украинец». Александр Зинченко в четвертый раз в карьере завоевал золотые медали чемпионата Англии
25-летний Зинченко единолично возглавил список украинских футболистов по количеству выигранных трофеев в топчемпионатах Европы.
Фото ФК "Манчестер Сити". A A+ A++
Событие:«Манчестер Сити», цвет которого защищает украинец Александр Зинченко, в безумном матче победил «Астон Виллу» и получил титул чемпиона Английской Премьер-лиги.
Детали и комментарии:Перед последним туром «Манчестер Сити» имел преимущество над «Ливерпулем» в одно очко, так что для завоевания золотых наград Александру Зинченко и компании нужно было дома преодолеть «Астон Виллу». Гости преподнесли сенсацию в первом тайме, победив со счетом 2:0. После перерыва наставник «Мансити» Хосеп Гвардиола бросил в бой немца Илькая Гюндогана и украинца Александра Зинченко, и у его команды, как говорится, пошла игра. С 76-й по 81-ю минуты горожане совершили эпический камбек, забив три гола. уступая – 0:2. Александр Зинченко отметился голевым пасом на Родри при счете 1:2, а победный же гол забил Илькай Гюндоган.
Во время празднования 25-летний украинец закутал чемпионский Кубок в украинское знамя и расплакался. Сладкий момент триумфа с ним разделили его жена и дочь. «Это незабываемые эмоции для меня, для каждого украинца, — цитирует Александра Зинченко Sky Sports. — Они сейчас страдают из-за российской агрессии в моей стране. Я очень горжусь тем, что я украинец. Хотел бы однажды привезти этот титул в Украину, потому что украинцы стоят этого.Поддержка команды означает для меня все.Готов умереть за этих людей, за эту поддержку.Очень ценю то, что они сделали для меня в этот период, который был самым трудным в моей жизни.Я никогда этого не забуду. Вначале я даже не очень много думал о футболе из-за того, что происходит в моей стране, но благодаря поддержке, которую я получил в это время, мы это сделали, вот все, что я могу сказать, надеюсь, что мы продолжим так же. Этот замечательный клуб заслуживает всего».
читайте также: «Праздник на костях». В Мариуполе кафиры устроили экскурсию разрушенным драмтеатром
В общем в чемпионате Англии сезона 2021/22 Зинченко сыграл 15 матчей и совершил 4 ассиста. Это уже четвертое чемпионство украинца в АПЛ за 5 лет игры за клуб. Кроме четырех чемпионств, Зинченко в составе «Сити» выиграл Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и один Суперкубок Англии. С десятью титулами уроженец Радомышля единолично возглавил список украинских футболистов по количеству выигранных трофеев в топчемпионатах Европы. Зинченко оставил позади Анатолия Тимощука, у которого 9 титулов. На третьем месте Андрей Шевченко с восемью трофеями.
В общей сложности за 5 лет Александр сыграл за «Манчестер Сити» уже 128 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 12 ассистов.
>