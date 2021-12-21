«Горжусь, что я Украинец»: В Киеве презентуют книгу о настоящем патриотизме

magictr | 21.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

« ;Украинец»: В Киеве презентуют книгу о настоящем патриотизме

Издание посвящено 30-й годовщине восстановления Независимости Украины

22 декабря в Центральном доме офицеров Сергей Мартынюк представит свою новую книгу «Пишусь, или Аисты родным гнездам не изменяют», посвященную 30-й годовщине восстановления Независимости Украины.

Издание является продолжением предыдущих книг «Имею честь быть Украинцем», «Идущего тяжело остановить», «Рожденные побеждать, или лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

«Книга учит, как из малороссов переродиться в Украинцев. Знаете почему? Потому что малороссов и хохлов обманывать легко, но с Украинцами, которые знают свою родословную — это невозможно», — говорится в предисловии. Как говорит сам автор, он стремится положить начало новому мышлению новой Украинской элиты, вдохновить на возрождение родного «я».

Издание посвящено 30-й годовщине восстановления Независимости Украины, осуществленное при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины и Украинского института книги.

«Пишусь, что я Украинец»: У Киеве>>> новой книгой.</p> <p><strong>Во время презентации писатель расскажет о своем творчестве, как зародилась идея написания этой книги, поделится планами на будущее. этаж).</p> <p>Презентация проводится при содействии ВОО «Союз офицеров Украины» и Министерства Обороны Украины.</p> <p>Сергей Мартынюк родом из села Крыжовлин Балтского района Одесской области. По образованию военный. Был активным участником двух Майданов, генерал-есаул Украинского казачества. Сегодня является главой благотворительного фонда «Аист», поддерживает бойцов АТО. Написал и издал такие книги: «Получили волю — обретем судьбу», «С Украиной в сердце», «Горжусь, что я Украинец», «Я Украинец и имею разум Победителя». Член Национального союза писателей Украины. Женат 38 лет, имеет двух дочерей. Живёт по принципу «Действуй так, чтобы тобой гордились дети». </p> <p>Ранее «Вечерний Киев» писал о сборнике Сергея Мартынюка «Рожденные побеждать». </p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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