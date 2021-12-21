«Горжусь, что я Украинец»: В Киеве презентуют книгу о настоящем патриотизме
Издание посвящено 30-й годовщине восстановления Независимости Украины
22 декабря в Центральном доме офицеров Сергей Мартынюк представит свою новую книгу «Пишусь, или Аисты родным гнездам не изменяют», посвященную 30-й годовщине восстановления Независимости Украины.
Издание является продолжением предыдущих книг «Имею честь быть Украинцем», «Идущего тяжело остановить», «Рожденные побеждать, или лучше умереть стоя, чем жить на коленях».
«Книга учит, как из малороссов переродиться в Украинцев. Знаете почему? Потому что малороссов и хохлов обманывать легко, но с Украинцами, которые знают свою родословную — это невозможно», — говорится в предисловии. Как говорит сам автор, он стремится положить начало новому мышлению новой Украинской элиты, вдохновить на возрождение родного «я».
Издание посвящено 30-й годовщине восстановления Независимости Украины, осуществленное при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины и Украинского института книги.