Горячая линия 15-51: с какими вопросами обращаются киевляне во время войны
Горячая линия 15-51. Фото: Борис Корпусенко
Разгромленные крыши, выбитые окна, оставленные на произвол судьбы немощные соседи и аптеки-спекулянты,— за последний месяц содержание многих обращений в городской Контакт-центр очень изменилось.
Последствия обстрела. Фото: Алексей Самсонов
ОБРАЩЕНИЕ, КОТОРЫХ РАНЕЕ НЕ БЫЛО
«В нашем дома в аварийном состоянии находится крыша (3 подъезд), может упасть на людей. Дом после обстрела раши…». «На лестничной площадке подъезда после обстрела вылетели окна. Теперь холодно. Помогите вставить стекло…».
«26.03.2022 мною было куплено пять наименований лекарств в аптеке на сумму 2801. 00 грн. Я вынуждена была купить это лекарство за двойной!!! ценой, потому что лекарства в других аптеках вообще нет. Я считаю, что руководители этой аптеки — воры, которые наживаются на войне за счет людей, нуждающихся в лекарстве. Прошу принять меры. Фото чека чекаю…».
«Наши соседи уехали, но оставили в квартире кота. Он голодный, постоянно кричит. Помогите вызволить животное…».
«В нашем доме выехала в Польшу семья, но оставила на произвол судьбы 90-летнюю бабушку. Она совсем одна и денег у нее нет даже на продукты…». Подобных обращений работники Контакт-центра, к сожалению, в последнее время получают много. И, конечно, реагируют на каждое.
Война, выбитая взрывной волной. Фото: Алексей Самсонов
ТОП-5 ВОПРОС МАРТА
В течение последних 30 дней в Контактный центр поступило 41285 обращений. Это— на 26% меньше, чем за соответствующий период прошлого месяца.
Но уменьшение статистических данных удивления не вызывает, ведь, когда началась война, из столицы выехали несколько миллионов жителей. И это касается не только киевлян, а и тех, кто работает в городе и арендует жилье. Подавляющее большинство таких жителей также периодически обращалось по номеру 15-51.
Итак, немного статистики. За последние 30 дней — на первом месте — помощь во время военных действий — 20002, обращение, на втором — не работает пассажирский лифт — 2352, на третьем — отсутствие электроснабжения — 1623, — 1557, пятом — график работы освещения уличных фонарей — 1444 обращения.
Во время войны есть много заброшенных животных. Фото: КГГА
КАК ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ
Для решения поднятого вопроса можно зарегистрировать обращение с помощью официального вебпортала (https://new.1551.gov.ua/), мобильного приложения «15-51» или позвонить по номеру 15-51 (из стационарного и мобильного); (044) 205-73-37 (из междугородного).
График работы Контактного центра в военное время остался таким, как и раньше. То есть, центр работает круглосуточно— 24/7, без выходных и в праздничные дни.
Согласно статье 20 Закона Украины «Об обращениях граждан», обращения рассматриваются и решаются безотлагательно, но не позднее 15 дней со дня их получение — требующие дополнительного изучения.
Общий срок рассмотрения обращений не должен превышать одного месяца со дня их регистрации. znbspjakimi-pitannjami-zvertajutsja-kijani-pid-chas-vijni-4790147.png» alt=»Горячая линия 15-51: с какими вопросами обращаются киевляне во время войны» />
На первом месте вопросы гуманитарной помощи.
НЕМНОГО О ЦЕНТРЕ
Организация была начата на базе бывшей Службы помощи киевлянам Call -центр 1551 и входит в Единую систему обработки обращений в органы власти. Специалисты Контактного центра получат от киевлян обращения, регистрируют их оперативно в режиме онлайн посылают в подразделений администрации г. Киева.
А уже те отправляют заявки непосредственным исполнителям, чтобы они приняли меры и предоставили компетентную и развернутую отп. ведь заявителям.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»