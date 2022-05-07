Голосование за переименование городских объектов могут продлить до 9 июня в приложении «Киев Цифровой»
Голосование должно происходить с соблюдением принципов публичности и прозрачности. Фото из открытых источников
Рейтинговое электронное голосование по переименованию городских объектов, названия которых связаны с российской федерацией и ее сателлитами, планируют продлить до 9 июня этого года и провести в приложении «Киев Цифровой». Такой проект решения уже зарегистрирован в Киевском городском совете.
В секретариат Киевсовета поступило более 1600 писем от представителей общественности, народных депутатов Украины, депутатов Киевского городского совета и субъектов различных форм хозяйствования, в которых изложено более 12000 предложений по переименованию городских объектов, сообщил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
«В столице топонимические объекты, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами, навязывают нам оскверненную нацистами, искривленную историю и культуру. В настоящее время полномасштабное военное вторжение на территорию Украины мы имеем навсегда избавиться от сомнительных и ложных знаков российско-украинской дружбы, — отметил Владимир Бондаренко. — Сейчас киевляне уже направили тысячи предложений по переименованию городских объектов, которые мы профессионально рассмотрим и систематизируем. Впоследствии именно представители территориального общества города Киева определят новые названия улиц, переулков, аллей, проспектов и шоссе путем рейтингового электронного голосования. Депутатский корпус Киевского городского совета выступает на защиту интересов жителей и будет принимать решение о переименованиях исключительно на основе полученных результатов голосования».
Он добавил, что голосование должно происходить с соблюдением принципов публичности и прозрачности, поэтому Департамента информационно- КГГА будет поручено провести электронное рейтинговое голосование в приложении «Киев Цифровой» с обязательной верификацией киевлян через BankID.
Напомним, 15 апреля депутаты Киевсовета переименовали сквер Дружбы между Киевом и Москвой на сквер Герой Марии решение, предусматривающее на время действия военного состояния применение особой процедуры переименования городских объектов, названия которых связаны с российской федерацией и ее сателлитами.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев »