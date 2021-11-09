Голосеевский райсуд вынес приговор мужчине, заколовшему молодую жену кортиком
Мужчина полностью признал свою вину. Фото из открытых источников
Убийцу приговорили к восьми с половиной лет заключения.
Во время судебного разбирательства 50-летний мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Возможно, поэтому душегуб и не получил 15 лет тюрьмы — максимальный срок наказания, предусмотренный ч. 1 статьи 115 (преднамеренное убийство). Хотя он очень жестоко расправился со своей 27-летней супругой. Мужчина восемь раз ударил женщину кортиком в грудь.
Как сообщал «Вечерний Киев», убийство произошло в феврале 2021 года, в доме на улице Боевой в Голосеевском районе. Тогда между супругами возникла ссора, и муж взялся за кортик, похожий на парадный кинжал офицеров Люфтваффе со свастикой. Свидетелем кровавого инцидента стала знакомая убитой, также находившейся в доме. Она вызвала полицию и скорую помощь. Врачи и патрульные пытались спасти женщину, но она скончалась на месте события.
Орудие убийства — немецкий кинжал со свастикой
Убийцу, ранее несудимого уроженца Харьковщины, задержали. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что мужчина на момент совершения преступления не находился в состоянии аффекта и осознавал свои действия.
Голосеевский райсуд также удовлетворил гражданский иск отца убитой женщины относительно взыскания с обвиняемого морального ущерба, а именно одного миллиона гривен.
Между тем столичные правоохранители расследуют резонансное убийство на Позняках. В ночь на 6 ноября на проспекте Петра Григоренко местный житель ударил ножом в сердце 26-летнего Николая Балабатько, чемпиона по джиу-джитсу и сына запорожского бизнесмена, владельца гостиницы «Жемчужина прибоя» в Кирилловке. Отец утверждает, что на Николая напали из-за украинского языка. По его словам, пьяному мужчине вроде бы не понравилось, что сын ответил на украинском языке. Впрочем, у полиции нет доказательств, что конфликт произошел именно «через речь», поскольку ссора произошла без свидетелей. Следователи отрабатывают все версии. Нападающим оказался сверстник убитого, 26-летний житель Киева. У него нашли окровавленный нож, который сразу же передали на экспертизу. Молодого человека задержали, а суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»