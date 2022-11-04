Главными идеологами российского вторжения в Украину были Патрушев и Бортников, – СМИ
Они вроде бы убедили кремлевского диктатора начать войну против Киева. Действительно ли это так?
Событие:Крупнейшими сторонниками вооруженного вторжения в Украину были секретарь Совбеза России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Они убедили Путина в необходимости проведения операции. На решение кремлевского диктатора о начале войны повлиял и миллиардер Юрий Ковальчук. О пишет британское издание The Times, публикующее отрывки из будущей книги журналиста Оуэна Мэттьюза.
Детали и комментарии:Как заявляет автор, его выводы основываются на беседах с российскими деятелями, знакомыми с историей подготовки вторжения. Патрушев, Бортников и близкие к их взглядам другие деятели российских силовых ведомств убеждены в необходимости «превентивного» удара по Украине. Утверждали, что он необходим для спасения России от растущей стратегической угрозы со стороны Запада. В частности, директор Росгвардии Виктор Золотов в разговоре с главным редактором закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым утверждал, что «Украина не существует», она только является территорией, через которую проходит «граница между Америкой и Россией».
По данным инсайдера в российском правительстве, окончательное решение о нападении Бортников и Патрушев было принято еще в конце лета 2021 года. На тот момент у них не было четкого плана действий, но впоследствии смогли убедить в целесообразности агрессии и Путина. Спешка российских силовиков объясняется «недостатком времени» из-за почтенного возраста главы Кремля, которому в октябре исполнилось 70 лет.
Патрушев и Бортников считали, что лучшего момента для решения вопроса «западной агрессии» у них уже не будет, поэтому начали склонять к войне против Украины не только кремлевского диктатора, но и Шойгу. Министр обороны до последнего сомневался в целесообразности этой идеи, но стал «молчаливым исполнителем приказов».
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В публикации The Times отмечается, что большинство чиновников и олигархов из окружения Путина до последнего не знали о последнем. В частности, неназванный «друг семьи» российского президента, с которым пообщались журналисты, утверждает, что большинство членов совета безопасности РФ узнали о вторжении во время заседания 21 февраля.
Интересно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был одним из тех, кто тоже до последнего не знал о плане нападения на Киев. Источник утверждает, что в этом вопросе он остался не до конца согласен с силовиками Путина. Как отмечается в публикации, Лавров хотел достичь именно мирного результата противостояния и был убежден, что Путин тоже этого хочет. Требования России о так называемых гарантиях безопасности, сформулированных МИДом в декабре 2021 года, не были приемлемы для Запада. При этом, как отмечает The Times, западные дипломаты, в том числе британские, неправильно интерпретировали эти требования. они считали, что Россия хочет вести переговоры и убедить Запад в необходимости пойти на какие-то уступки в рамках компромисса, тогда как речь на самом деле шла об ультиматуме. Комментируя публикацию The Times в прямом эфире «Говорит Великий Львов» общественный и политический деятель Николай Вересень, в частности, отметил: «Я думаю, что Путин один. Слышу много о Патрушеве и Бортникове. Но я думаю, что Путин под зиму будет находить генералов, по правую, по левую руку и говорить, что его внушили эти нехорошие дяди».