Главный флаг страны в Киеве опустят из-за сильного ветра
27.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Это сделают временно из-за погодных условий. Фото: музей войны
Флаг снова будет развеваться над столицей, как только погодные условия улучшатся.
Город заботится о том, чтобы удерживать полотно Главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии. Поэтому из-за погодных условий — сильные порывы ветра, коммунальные службы, как и обычно, временно приспускают полотно.
Сооружение флагштока является наибольшим в Украине, высота флагштока — почти 90 метров, вес — 32. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.
Напомним, сегодня в столице работает вся коммунальная инфраструктура, открытые Северный и Дарницкий мосты.
Мария КАТАЕВА, « Вечерний Киев»