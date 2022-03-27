Главный флаг страны в Киеве опустят из-за сильного ветра

magictr | 27.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Главный флаг страны в Киеве приспустят из-за сильного ветра

Это сделают временно из-за погодных условий. Фото: музей войны
Флаг снова будет развеваться над столицей, как только погодные условия улучшатся.

Город заботится о том, чтобы удерживать полотно Главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии. Поэтому из-за погодных условий — сильные порывы ветра, коммунальные службы, как и обычно, временно приспускают полотно.

Сооружение флагштока является наибольшим в Украине, высота флагштока — почти 90 метров, вес — 32. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.

Напомним, сегодня в столице работает вся коммунальная инфраструктура, открытые Северный и Дарницкий мосты.

Мария КАТАЕВА, « Вечерний Киев»

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