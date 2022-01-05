Главное рождественское блюдо: три оригинальных рецепта кутьи от столичных кулинаров

magictr | 06.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Главное рождественское блюдо: три оригинальных рецепта кованые от столичных кулинаров

Главное рождественское блюдо: три оригинальных рецепта кованые от столичных кулинаров. Фото: из открытых источников

Традиционными ингредиентами углу являются пшеничная каша, мед, мак и орехи, однако известные киевские кулинары предлагают разнообразить блюдо необычными ингредиентами.

В регионах Украины кутью готовят по разным рецептам, которые передают из поколения в поколение. Следовательно, блюдо отличается не только ингредиентами, но и консистенцией и наполнением.

Кстати, не смотря на то, что кутья сладкая, на Сочельник, 6 января, ее пробуют первой. Для того, чтобы кутья наших читателей получилась не только вкусной, а еще оригинальной, журналисты «Вечернего Киева» собрали рецепты столичных кулинаров и радостно делятся с вами.

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Главное рождественское блюдо: три оригинальных рецепта кованые от столичных кулинаров

Лиза Глинская

«В сочельник, накануне Рождества, на столе обязательно должна быть традиционная кутья с компотом. По поверью, кутья — это хозяйка, а свара — хозяин. Делюсь с вами рецептом своей кутьи..»,— говорит кондитерка Лиза Глинская.

Главное рождественское блюдо: три оригинальных рецепта кованые от столичных кулинаров

Кутя с компотом

Для приготовления кутьи вам понадобится:

• 200 г пшеницы (перловки или спельты, 1 стакан 250 мл)

• 600 мл воды (2,4 стакана 250 мл)

• 30 г мака (2 ст. л. )

• 50 г обжаренных грецких орехов (1,5-2 ст. л.)

• сухофрукты (по желанию)

• мед

• соль

• компот из сухофруктов (груши, чернослив, вяленая вишня).

Способ приготовления :

ШАГ 1

• Промойте крупу.

• Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте по меньшей мере на 5 часов.

• Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте.

• Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут.

ШАГ 2

• Приготовьте компот.

• Залейте сухофрукты водой и проварите.

• Заправьте кутью узваром, мёдом, измельченными орехами, а также по желанию сухофруктами.

Главное рождественское блюдо: три оригинальных рецепта кутьи от столичных кулинаров

Евгений Клопотенко

Для приготовления кутьи вам понадобится:

• Смеси круп (пшеница, рис, овес) — 400 г.

• Миндаль — 200 г .

• Изюм — 100 г.

• Щепотка соли.

• Сахар и мед — на вкус.

Главное рождественское блюдо: три оригинальных рецепта кованые от столичных кулинаров

Кутя с миндальным молоком

Способ приготовления:

• Зерна промойте и замочите в холодной воде на ночь.

• Затем снова промойте, залейте водой и варите к готовности. Добавьте сахар и соль. Остудите.

• Миндаль растолчите в ступе и тщательно разотрите в кашу, постепенно добавляя теплую кипяченую воду. Затем процедите миндальное молочко через марлю и отожмите.

• Добавьте мед и перемешайте.

• Миндальное молочко не хранится долго, поэтому добавляйте его в кутью непосредственно перед подачей. >

Главное рождественское блюдо: три оригинальных рецепта кутьи от столичных кулинаров

Ольга Матвей

Для приготовления кутьи вам понадобится:

• Пшеница

• 1 стакан< /p>

• Мак 100 г

• Грецкие орехи 100 г

• Изюм 100 г

• Мед по вкусу.

Главная рождество блюдо: три оригинальных рецепта кутьи от столичных кулинаров

Напоследок в кутью добавляем натуральный ароматный мед

Способ приготовления:

• На первом этапе нам понадобится шлифованная пшеница для угле. Ее нужно промыть в холодной воде 3-4 раза. То есть промываем ее до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

• После этого пшеницу помещаем на сито или дуршлаг. Оставляем на несколько минут, чтобы вода стекла. Позже пшеницу пересыпаем в кастрюлю и заливаем водой в пропорции ½— к стакану пшеницы добавляем два стакана воды. Ставим на огонь и доводим до кипения. Теперь берем небольшую кастрюльку или сотейник. Высыпаем сюда 100 г мака и 70 мл воды. Ставим на плиту и варим на маленьком огне в течение 30 минут.

• Когда мак вобрал в себя всю воду, вливаем сюда еще пол стакана воды и продолжаем варить.

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• В настоящее время нам нужно нарезать на средние по размеру кусочки грецкие орехи.

• Когда пшеница поварилась 10 минут с момента закипания, добавляем сюда чайную ложку соли. Перемешиваем и продолжаем варить. Измельченные орехи высыпаем в сковородку. Ставим на огонь и слегка обжариваем до легкой румяности.

• Изюм заливаем кипятком и пока отставляем.

• Варенную пшеницу отправляем на дуршлаг. Оставляем на несколько минут.

• Теперь возвращаемся к орехам. Они остыли. Отделяем их от шелухи. Удобнее всего это делать, потирая орехи между ладонями рук. После этого уступку высыпаем немного сахара и мак. Тщательно перетираем эти компоненты до выделения макового молока.

• Перетертый мак добавляем к пшенице. Тщательно все перемешиваем.

• Изюм обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Добавляем их вместе с орехами в пшеницу. Снова все перемешиваем. Заметьте, часть орехов нужно оставить для декора. В конце концов в кутью добавляем натуральный ароматный мед. Еще раз все перемешиваем. Кутья готова.

Раньше, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, как правильно приготовить рождественский штолен

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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