Главное рождественское блюдо: три оригинальных рецепта кутьи от столичных кулинаров
Главное рождественское блюдо: три оригинальных рецепта кованые от столичных кулинаров. Фото: из открытых источников
Традиционными ингредиентами углу являются пшеничная каша, мед, мак и орехи, однако известные киевские кулинары предлагают разнообразить блюдо необычными ингредиентами.
В регионах Украины кутью готовят по разным рецептам, которые передают из поколения в поколение. Следовательно, блюдо отличается не только ингредиентами, но и консистенцией и наполнением.
Кстати, не смотря на то, что кутья сладкая, на Сочельник, 6 января, ее пробуют первой. Для того, чтобы кутья наших читателей получилась не только вкусной, а еще оригинальной, журналисты «Вечернего Киева» собрали рецепты столичных кулинаров и радостно делятся с вами.
<< strong>РЕЦЕПТ Вкусного угла со свалкой от лизы глинской
Лиза Глинская
«В сочельник, накануне Рождества, на столе обязательно должна быть традиционная кутья с компотом. По поверью, кутья — это хозяйка, а свара — хозяин. Делюсь с вами рецептом своей кутьи..»,— говорит кондитерка Лиза Глинская.
Кутя с компотом
Для приготовления кутьи вам понадобится:
• 200 г пшеницы (перловки или спельты, 1 стакан 250 мл)
• 600 мл воды (2,4 стакана 250 мл)
• 30 г мака (2 ст. л. )
• 50 г обжаренных грецких орехов (1,5-2 ст. л.)
• сухофрукты (по желанию)
• мед
• соль
• компот из сухофруктов (груши, чернослив, вяленая вишня).
Способ приготовления :
ШАГ 1
• Промойте крупу.
• Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте по меньшей мере на 5 часов.
• Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте.
• Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут.
ШАГ 2
• Приготовьте компот.
• Залейте сухофрукты водой и проварите.
• Заправьте кутью узваром, мёдом, измельченными орехами, а также по желанию сухофруктами.
Евгений Клопотенко
Для приготовления кутьи вам понадобится:
• Смеси круп (пшеница, рис, овес) — 400 г.
• Миндаль — 200 г .
• Изюм — 100 г.
• Щепотка соли.
• Сахар и мед — на вкус.
Кутя с миндальным молоком
Способ приготовления:
• Зерна промойте и замочите в холодной воде на ночь.
• Затем снова промойте, залейте водой и варите к готовности. Добавьте сахар и соль. Остудите.
• Миндаль растолчите в ступе и тщательно разотрите в кашу, постепенно добавляя теплую кипяченую воду. Затем процедите миндальное молочко через марлю и отожмите.
• Добавьте мед и перемешайте.
• Миндальное молочко не хранится долго, поэтому добавляйте его в кутью непосредственно перед подачей. >
Ольга Матвей
Для приготовления кутьи вам понадобится:
• Пшеница
• 1 стакан< /p>
• Мак 100 г
• Грецкие орехи 100 г
• Изюм 100 г
• Мед по вкусу.
Напоследок в кутью добавляем натуральный ароматный мед
Способ приготовления:
• На первом этапе нам понадобится шлифованная пшеница для угле. Ее нужно промыть в холодной воде 3-4 раза. То есть промываем ее до тех пор, пока вода не станет прозрачной.
• После этого пшеницу помещаем на сито или дуршлаг. Оставляем на несколько минут, чтобы вода стекла. Позже пшеницу пересыпаем в кастрюлю и заливаем водой в пропорции ½— к стакану пшеницы добавляем два стакана воды. Ставим на огонь и доводим до кипения. Теперь берем небольшую кастрюльку или сотейник. Высыпаем сюда 100 г мака и 70 мл воды. Ставим на плиту и варим на маленьком огне в течение 30 минут.
• Когда мак вобрал в себя всю воду, вливаем сюда еще пол стакана воды и продолжаем варить.
>
• В настоящее время нам нужно нарезать на средние по размеру кусочки грецкие орехи.
• Когда пшеница поварилась 10 минут с момента закипания, добавляем сюда чайную ложку соли. Перемешиваем и продолжаем варить. Измельченные орехи высыпаем в сковородку. Ставим на огонь и слегка обжариваем до легкой румяности.
• Изюм заливаем кипятком и пока отставляем.
• Варенную пшеницу отправляем на дуршлаг. Оставляем на несколько минут.
• Теперь возвращаемся к орехам. Они остыли. Отделяем их от шелухи. Удобнее всего это делать, потирая орехи между ладонями рук. После этого уступку высыпаем немного сахара и мак. Тщательно перетираем эти компоненты до выделения макового молока.
• Перетертый мак добавляем к пшенице. Тщательно все перемешиваем.
• Изюм обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Добавляем их вместе с орехами в пшеницу. Снова все перемешиваем. Заметьте, часть орехов нужно оставить для декора. В конце концов в кутью добавляем натуральный ароматный мед. Еще раз все перемешиваем. Кутья готова.
Раньше, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, как правильно приготовить рождественский штолен
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»
>