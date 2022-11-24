Глава НОК Украины сменился впервые за 17 лет. Не обошлось без громкого скандала
Кресло, которое до этого занимал Сергей Бубка, досталось Вадиму Гутцайту, олимпийскому чемпиону — 1992 по фехтованию, который с 4 марта 2020 возглавляет Минмолодежьспорт.
На выборах 51-летний Гутцайт набрал 123 голоса (83,6 процента).
“Козырь победителя выборов — большой опыт, — говорит Нина Уманец, серебряный призер по академической гребле Олимпийских игр — 1980, попавшей в исполком нового НОКа. — Гутцайт проделал путь от спортсмена детско-юношеской спортивной школы до министра. Этот человек искренне болеет за спортивную сферу и многое для него делает даже в такое страшное время”.
“Я стремилась, чтобы к власти пришло молодое поколение энергичных спортивных функционеров, поэтому болела за команду Жана Беленюка, но он не победил, — говорит Яна Шемякина, олимпийская чемпионка по фехтованию. — Первый экзамен у нового руководителя НОК будет уже 27 ноября, когда в Лозанне состоится заседание Международной федерации фехтования, на котором будут рассматриваться вопросы допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Вадим Гутцайт как президент НОКа и руководитель украинской федерации фехтования обязан отстоять дисквалификацию россиян и белорусов”.
Выборы президента НОК запятнал громкий скандал после того, как Национальный олимпийский комитет утвердил членство в структуре представителей запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Григория Суркиса. Первый попал в НОК как глава Федерации стрельбы из лука, а второй прошел в состав членов Национального олимпийского комитета в списке людей из категории “Отдельные граждане, способствующие развитию и пропаганде олимпизма в Украине”.
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Появление этих лиц повлекло возмущение у общественности, а легендарный футболист Андрей Шевченко даже отказался от должности вице-президента, объяснив, что не может быть членом комитета “при таком составе”. И только после яростного давления Нестор Шуфрич и Григорий Суркис написали письма о прекращении членства в Национальном олимпийском комитете. Появление Шуфрича и Суркиса в команде НОКа вызвало у нас шок, — говорит Яна Шемякина. — Мы со спортсменами уже составляли план бунта, но, к счастью, эти люди сами ушли. Это положительный пример эффекта от давления общества”.