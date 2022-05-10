Глава Еврокомиссии заявила о «прогрессе» в переговорах с Орбаном по поводу санкций против РФ
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 9 мая провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и достигла прогресса по внедрению санкций против РФ.
Об этом фон дер Ляен сообщила в Twitter по результатам своего визита в Венгрию.
"Сегодняшняя вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа", — написала она.
В связи с этим глава Еврокомиссии анонсировала созыв венчурной консультации с региональными игроками, чтобы «усилить региональное сотрудничество по нефтяной инфраструктуре». Ранее в этот день главный представитель президента ЕК Эрик Мамер сообщил, что глава Еврокомиссии отправилась в Будапешт для переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Как известно, в настоящее время в ЕС продолжается обсуждение шестого пакета санкций против России, предусматривающего среди прочего нефтяное эмбарго. Одним из главных препятствий является позиция Венгрии, которая публично и приватно выступила против любых ограничений на импорт нефти из России. Источники Bloomberg утверждают, что позиция Будапешта не политическая: он пытается получить заверения в энергобезопасности, поскольку сейчас крайне зависим от энергоносителей из России.
Война — все последние новости< /strong>
Что известно
- 8 мая издание Bloomberg сообщило, что на встрече постоянных представителей стран-членов Евросоюза снова не удалось согласовать шестой пакет санкций против России из-за позиции Венгрии. Она выступает против ограничений на экспорт нефти из РФ.
- В начале мая Еврокомиссия представила странам-членам ЕС проект нового пакета санкций против России, в котором, среди прочего, предусмотрено нефтяное эмбарго для РФ. На фоне этого сообщения на мировых рынках выросли цены на нефть.
- В Венгрии заявили, что заблокируют любое европейское предложение, направленное на ограничение импорта энергоносителей из России. В частности Будапешт наложит вето на эмбарго на российскую нефть.
- Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью итальянским СМИ заявил, что Европейский союз намерен ввести полное эмбарго на российскую нефть в течение девяти лет. месяцев.
- ЕС импортирует из России примерно треть нефти и до 40% природного газа. Украина не раз призывала ввести эмбарго на российские энергоресурсы, чтобы Москва лишилась важного источника финансирования. Однако на такой шаг пока пошли лишь отдельные члены ЕС.