Глава Башкирии принял участие в праздничной проповеди в честь Уразы-байрам
Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в праздной проповеди в мечети «Ляля-Тюльпан» в Уфе. Проповедь состоялась 13 мая в честь празднования Уразы-байрам и окончания месяца Рамадан.
Также Радий Хабиров обратился к мусульманам с поздравлениями, пообщался с верующими и поучаствовал в коллективном намазе. Руководитель республики подчеркнул, что все религиозные праздники – это важная часть культуры и жизни граждан.
Сейчас я внимательно слушал проповедь нашего Верховного муфтия. И как Глава многонациональной и многоконфессиональной республики хорошо понимаю, что Ураза-байрам, Курбан-байрам, другие религиозные праздники являются очень важной и неотъемлемой частью нашей духовной жизни и культуры. И мы должны хранить это. Мы годами живём все вместе в мире, добре и согласии.
Радий Хабиров, Глава РБ
Завершая речь, Радий Хабиров выразил благодарность за добрые дела, которые верующие смогли совершить в течение священного месяца, и пожелал здоровья, благословенных мыслей, мира в семье и доме.