Глава Башкирии поздравил жителей республики с Днём народного единства

magictr | 04.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Сегодня, 4 ноября, в России отмечают большой праздник – День народного единства.

Глава Башкирии поздравил жителей республики с Днём народного единства

Истоки праздника уходят в 1612 год. Именно тогда народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и нижегородского купца Кузьмы Минина освободило Москву от польских войск.

Глава Башкирии искренне поздравил всех жителей республики с этим исторически важным событием. Многочисленные народы республики всегда «чувствовали ответственность за судьбу своего родного края и всей страны». Радий Хабиров пожелал жителям региона здоровья, благополучия, мира и добра.

Мы должны сделать всё, чтобы Башкортостан всегда оставался общим домом для людей разных национальностей и вероисповеданий. Наш долг — сохранить преемственность поколений, воспитывать у молодёжи любовь к Родине, готовность защищать её интересы, вместе строить счастливое будущее. Поздравляю всех жителей республики с праздником! Желаю здоровья, благополучия, мира и добра!

Радий Хабиров 

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