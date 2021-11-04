Глава Башкирии поздравил жителей республики с Днём народного единства
Сегодня, 4 ноября, в России отмечают большой праздник – День народного единства.
Истоки праздника уходят в 1612 год. Именно тогда народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и нижегородского купца Кузьмы Минина освободило Москву от польских войск.
Глава Башкирии искренне поздравил всех жителей республики с этим исторически важным событием. Многочисленные народы республики всегда «чувствовали ответственность за судьбу своего родного края и всей страны». Радий Хабиров пожелал жителям региона здоровья, благополучия, мира и добра.
Мы должны сделать всё, чтобы Башкортостан всегда оставался общим домом для людей разных национальностей и вероисповеданий. Наш долг — сохранить преемственность поколений, воспитывать у молодёжи любовь к Родине, готовность защищать её интересы, вместе строить счастливое будущее. Поздравляю всех жителей республики с праздником! Желаю здоровья, благополучия, мира и добра!
Радий Хабиров