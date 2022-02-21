Герои Небесной Сотни под покровом Богородицы: в столице вышла книга о военной часовне
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Икона в Здвиженской часовне. Скрин книги
20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, в Здвиженской часовне на Аскольдовой могиле отправят Службу Божью за упокой души тех, кто отдал свою жизнь за Украину.
В этот день службы пройдут во многих украинских храмах. Особенностью именно Здвиженской часовни является то, что на ее стенах изображены Герои Небесной Сотни, а также украинские князья, гетманы, полководцы и те, кто жизнь свою положили за своих товарищей и родную землю.
Несколько лет назад общины храма святого Николая и настоятеля храма отца Игоря Онишкевича на Аскольдовой могиле реставрировали бывшую усыпальницу Николая и Анастасии Демидовских. Расписать часовню пригласили художников-монументалистов Петра Дейлика и Марию Соченко. Мастера работают в современной интерпретации стиля классицизм. Именно этот стиль был господствующим в украинском искусстве с 19-го века и это совпадает со временем построения Никольской церкви по проекту Андрея Меленского и крипты усыпальницы.
Обновленная часовня с ее монументальной церковной, портретной и исторический настенной живописью уже стала известной и посещаемой достопримечательностью Киева, куда часто приходят военнослужащие. Именно об этой особой часовне Дмитрий Степовик написал книгу «Здвиженская часовня на Оскольдовой Могиле». Опубликовало ее издательство «Дніпро».
«В настоящее время часовня Демидовских названа в честь известного праздника Сдвижения Честного Креста Господня — Здвиженской, — возрождена, реставрирована как часовня Героев Украины, в частности — Героев Небесной Сотни… Известный ученый, искусствовед, профессор исследовал историю и искусство Здвиженской часовни в контексте жизни князя Оскольда, церкви святого Николая на его могиле, и, собственно, современная настенная живопись в этой часовне», — отмечают в издательстве.
Интересно то, что Дмитрий Степовик имя легендарного князя пишет с буквы «О», которая более присуща украинскому языку. Свой рассказ о тех летописных временах ученый начинает с убийства. Воевода-язычник Олег убил в Киеве сразу двух князей-христиан Оскольда и Дира, потому что хотел сам властвовать в прекрасной стране. Устраивая для читателей книги путешествие в древнюю историю Украины Дмитрий Степовик пересказывает летописную историю князей и, собственно, историю храмов на Аскольдовой могиле. Все они, от легендарной церкви первых князей-христиан до ротонды архитектора Меленского назывались Никольская. В честь Николая Чудотворца, имя которого получил при крещении Оскольд.
Здвиженская часовня
В казацко-гетманскую эпоху при Никольском храме действовал Свято-Никольский Пустынный мужской монастырь, который занималось войском Запорожское. А с конца 18-го века на Аскольдовой могиле начали хоронить выдающихся киевлян, в том числе военных — от ветеранов войны 1812 года с Наполеоном и участников Крымской войны до героев Первой мировой — пилота Петра Нестерова и Гусара. Также на этом холме вечный покой нашли врач Франц Меринг, антрепренер Иосиф Сетов, актерские супруги Николая Соловцова и Марии Глебовой, богослов Василий Певницкий, богатый-меценат Василий Симиренко, банкир Михаил Филиппов, меценат Николай Хряков и еще 000. В марте 1918 года на кладбище похоронили украинских юношей, погибших под Крутами, защищая Киев от большевистских войск. Однако с приходом Советской власти некрополь начали уничтожать… часть захоронений перенесли на другие городские кладбища.
«После первой пролитой крови на улицах и Майданах Киева в 2014 году, улице Институтской, решением власти было дано соответствующее название — аллее Героев Небесной Сотни — памяти первых жертв восстания украинского народа… Но человеческая память питается не только слово названием, а ее зримым образом… Оскольдова могила — это сакральный территория Киева, протягивающий наше воображение еще задолго до официального принятия христианства. Это святое место будто бы потребовало коленопреклоненно создать пышно разрисованную Военную часовню памяти Героев Небесной Сотни и воинов — борцов за Украинское государство», — пишет Дмитрий Степовик.
Центральной в часовне является композиция «Покрова Пресвятой Богородицы»
Центральной в часовне является композиция «Покрова Пресвятой Соченко работала почти полгода. На площади 278 на 214 сантиметров художница изобразила Богородицу в роскошном красном плаще и 55 человек в их нарядах, с точными чертами лица, с атрибутикой, символами и т.д.
Под Покровом Богородицы оказались те, кто жизнь отдал за свой край. Первая жертва расстрелов на Майдане 21-летний Сергей Нигоян, погибший от ранения картечью в сердце. Львовянин Юрий Вербицкий, похищенный и замученный в лесах под Киевом, белорус Михаил Жизневский, один из самых молодых Героев Роман Гурик. А также Марко Паславский, украинец, рожденный в США, который в начале 1990-х переехал в Украину и погиб в бою под Иловайском. А также Василий Слипак с казачьим чубом в военном камуфляже. Известный солист Парижской национальной оперы погиб от пули снайпера на Донбассе в 29 июня 2016 года. Журналист, фотокорреспондент и пластун Виктор Гурняк. А вместе с ними князья и гетманы, сам князь Оскольд, а порус Симон Петлюра и Петр Болбочан, Роман Шухевич и другие.
Киевского князя Оскольда Марина Соченко изобразила дважды: в групповом портрете и в погрудном композиционном варианте на стене рядом с Покровом. Эти одинарные портреты на стенах с обеих сторон Покровы на подпружинных арках тоже привлекают внимание. Их 16. Дмитрий Степовик замечает, что все они имеют общее сходство с украинскими портретами и иконами 17-18 веков относительно выразительных средств и иконографии.
Княгиня Ольга и Владимир Великий. Скрин книги
Олег Ольжич и Елена Телига. Скрин книги
На портретах Святая княгиня Ольга, держащая креста, Святой князь Владимир Великий, король Даниил Галицкий и гетман Богдан Хмельницкий, Главный атаман Симон Петлюра и проводник ОУН Степан Бандера, поэт и ученый Олег Ольжич и Поэтега и Кстати, на днях истекает 80 лет со дня расстрела Елены Телиги в Бабьем Яру. pid-pokrovom-bogorodici-unbspstolici-vijshla-kniga-pro-vijskovu-kaplicju-87f69ac.jpg» alt=»Герои Небесной Сотни под покровом Богородицы: в столице вышла книга о военной часовне» />
Патриарх Ерус праздника Елена
Сцену, которая дала название этой часовне, то есть установлению (сдвигу) креста, разысканного и раскопанного на возвышении Голгофы у Иерусалима через триста лет после распятия на этом кресте Иисуса Христа, рисовал Петр Дейлик. Фреска находится снаружи над входом в часовню. В ней изображены десятки персонажей во главе с патриархом Иерусалима и святой, равноапостольной царицей Еленой. снова славится Бог. И рисование двух выдающихся мастеров — Петра Дейлика и Марины Соченко, является украшением и поощрением к молитве на этом памятном и святом месте. Мемориальную книгу Дмитрия Степовика, которая пополнила сокровищницу рассказов о здесь. К слову, все фотографии в книге — фотохудожника Георгия Лукьянчука. А чтобы увидеть собственными глазами часовню нужно приехать на Аскольдову могилу, станция метро Арсенальная.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»