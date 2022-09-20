Герои-изменники. Поклонники «русского мира» в Украине до сих пор обладают государственными званиями и наградами
На сайте президента появилась петиция о лишении нардепа, экспредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко звания “Герой Украины”. Он не единственный, кто его не заслуживает.
Звание Герой Украины с вручением ордена Государства Юрий Бойко получил 22 августа 2004 года. Фото УНИАН A A+ A++ Ее автор, лейтенант ВСУ Андрей Гайдай, аргументирует это тем, что наличие такой награды в Бойко “нивелирует значимость этой награды, фактически приравнивая между собой Героев, защищающих независимость нашей страны, с теми, кто делал все, чтобы эта независимость исчезла, работая в интересах и в угоду палачу пути”.< /p>
— Звание “Герой Украины” и орден “Государство” Юрию Бойко присвоил в 2004 году президент Кучма, — рассказывает Александр Салиженко, парламентский аналитик движения ЧЕСТНО. — В то время Юрий Бойко возглавлял НАК “Нефтегаз” и договорился о газовых задолженностях перед Россией и Туркменистаном. В президентском указе причина награждения сформирована так — “за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд”. Но стоит отметить и о других “произведения” Юрия Бойко. Он — фигурант коррупционного скандала 2011 года, который в СМИ известен как “вышки Бойко”. Его подозревают в причастности к закупкам двух морских буровых вышок из-за оффшорных компаний. Убытки государства от этой покупки оцениваются в 400 миллионов долларов.
Бойко — не единственный такой “герой”. Мы анализировали, кто из бывших нардепов от Крыма, имеющих звание “Герой Украины”, после 2014-го стали коллаборантами. Это, например, депутат первого созыва ВРУ, а затем ректор Таврического национального университета имени Вернадского Николай Багров. Он приветствовал оккупацию России Крымского полуострова.
— Предателем оказался и “Герой Украины”, трижды нардеп от Партии регионов Борис Дейч, — добавляет Ярослав Юрчишин, народный депутат. — В 2010 году Борис Дейч голосовал за ратификацию соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Как народный депутат Украины 16 января 2014 года голосовал за “диктаторские законы”, а во время незаконного референдума в Крыму Дейч призвал объединяться с россией.
Но стоит отметить, что, кроме звания “Герой Украины”, многие коллаборанты имеют и другие государственные награды и отличия. Например, в 2010 году президент Янукович наградил путина отличием “Именное огнестрельное оружие”. Ее также имеет заместитель председателя совета безопасности россии Дмитрий Медведев и эксминистр обороны РФ Анатолий Сердюков, подсанкционный российский олигарх Владимир Евтушенков. И — III степеней. Бывший премьер Украины Николай Азаров награжден орденом “За заслуги” I — ІІІ степеней, званием “Заслуженный экономист Украины”, орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Коллаборант, бывший народный депутат Олег Царев имеет орден “За заслуги” III степени, эксглава АП Януковича Андрей Клюев — орден “За заслуги” ИИ — III степеней, его брат Сергей Клюев — орден “За заслуги” III степени, экснардеп беглец Илья Кива — орден Даниила Галицкого. Последнему этот орден дал президент Петр Порошенко в 2015 году.
— Как лишить таких “героев” звания и орденов?
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● А. Салиженко:
— Это может сделать президент Украины, издав указ о лишении лица звания и награды.
● Я. Юрчишин:
— Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому лиц, публично поддержавших аннексию Крыма, оправдывают оккупацию украинских территорий, публично отрицают вооруженную агрессию россии против Украины и популяризируют руководство государства-агрессорки, будут лишать государственных наград. Согласно ему СНБО может предлагать перечень людей, которых нужно лишить государственных наград и званий. Впрочем, этот законопроект не выносится в сессионный зал на второе чтение.
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