Герои энергетического фронта: работники Дарницкой ТЭЦ выходили на смену под сиренами
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Ярослав Лагута и Виталий Кличко на Дарницкой ТЭЦ. Залоговая фотография Алексея Самсонова
Несмотря на войну, очевидную угрозу жизни и постоянные обстрелы, работники Дарницкой ТЭЦ ООО «Евро-Реконструкция» ежедневно добросовестно засовывали на смену и обеспечивали жильцов теплом, водой и электроэнергией.Утро 24 февраля. Время, когда эмоции всех украинцев как никогда раньше были одинаковыми: отчаяние, страх, тревога — за себя, за родных, за землю. Впрочем, для части наших людей все эти ощущения усиливались ответственностью и сознанием, что они не могут просто так уехать из города. Не могут, потому что от них, без всякого преувеличения, зависит жизнь тысяч людей в условиях войны. И несмотря на такую нескрываемую опасность, они нужны здесь, в Киеве.
Собственно, где-то были размышления сотен работников Дарницкой ТЭЦ, которая принадлежит к категории предприятия так называемой критической инфраструктуры. Часть специалистов, которые здесь работают, в это злосчастное утро вообще были на работе. Часть, несмотря на страх и отчаяние, собиралась на службу, когда неподалеку звучали первые взрывы, а ведущие центральных каналов, пытаясь не выдавать личных эмоций, сообщали об обстрелах Каховской ГЭС и первых потерях.
Работники Дарницкой ТЭЦ
С первых дней военное руководство Украины, власти разных уровней не скрывали: враг ставит своей целью стратегические предприятия, в частности, и критическую городскую инфраструктуру. Зачем? Чтобы остановить жизнь в городах и селах, посеять панику, «отрезать» цивилизацию и захватить населенные пункты еще легче. Киев вместе со своей критической инфраструктурой был целью №1. Знали ли об этом персонал и руководство Дарницкой ТЭЦ? Несомненно. Впрочем, все равно продолжали работать.
«Вечернему Киеву» удалось пообщаться с этими «воинами света», которые в условиях войны уже более 60 дней обеспечивают город водой, теплом и электроэнергией. /strong>
За эти два месяца смекалистые и по-украински трудолюбивые сотрудники теплоэлектроцентрали фактически обустроили себе домашние условия на работе. Ведь часть работников не имела физической возможности ездить домой. Сейчас здесь есть комнаты отдыха, а один из кабинетов совместными усилиями даже превратили в небольшую, однако вполне функциональную кухню.
Начальник котлотурбинного цеха Валентин Прудкий работает на предприятии 29 лет и мнение раньше не было, что когда-нибудь придется кроме своих профессиональных дел, искать оборудование, чтобы прямо здесь, на предприятии, готовить борщи.
Валентин Прудкий
«Война нас быстро мобилизовала. Нужно было думать, как пристроиться к новым условиям. Поняли: нужна кухня. Вместе с коллегами начали искать посуду, электронные плиты. А также продукты — и желательно в большом количестве. Не все сразу удалось собрать. Например, в первые дни питались только из бумажной посуды. Это уже позже коллеги понесли из дома инвентарь — от вилок до сковородок», — вспоминает сегодня господин Валентин.
Несколько труднее было с поиском электрических плит. Торговые сети закрылись в первый день войны, поэтому мужчина вместе с другими работниками искали технику по целому городу. Аналогичная ситуация была и пищевыми: все мы вспоминаем километровые очереди возле супермаркетов в конце февраля, и полки были наполовину пусты, поэтому коллектив Дарницкой ТЭС запасался продуктами со всех везде. Где-то повезло найти курятину, где-то крупы и . Хлеб вообще заказывали у хозяйок дома.
«Это уже позже нам стала помогать тероборона. Наши коллеги, которые вступили в ее ряды, попросили местных волонтеров доставлять нам гуманитарку. Как-то привезли нам из десятка ящиков свежих огурцов, яблок и хурмы! Делились гуманитаркой и прихожане Костёла Святого Николая», — рассказывает Валентин.
Работники станции на своей «полевой» кухне
в первые дни войны удалось знать энергетикам
Энергетики за обедом
Сейчас, говорит, еды хватает. Город робко оживает, однако часть энергетиков в дальнейшем живут на работе. Потому как и два предыдущих месяца, завтракают, обедают и ужинают блюдами, которые в «спартанских» условиях приготовили на тамошней кухне. На вопрос, вкусят ли такие обеды, господин Валентин не колеблясь отвечает: «Конечно, вкусно! У нас первое, второе и компот».
ТЕНДИТНЫЕ РУКИ, ТИХО ВЕДУЩИЕ К ПОБЕДЕ
За эти 60 дней войны не только украинцы убедились: кроме украинцы убедились: кроме украинцы убедились: суперсилы наших ВСУ, к победе уверенным шагом Украину ведут хрупкие, но такие трудолюбивые руки женщин. За их трудом стоит еще непреклонная вера в светлое будущее. Медикиня Дарницкой ТЭЦ Валентина Кривко — яркий пример этого.
Валентина Кривко
С начала войны она засучила рукава и взялась помогать на кухне, о которой чуть выше рассказывал господин Валентин. чтобы быть максимально полезной в этой войне, женщина вызвалась кормить своих коллег, удерживающих устойчиво энергетический фронт города.
«Почему я начала готовить? Потому что я, к сожалению, не могу взять автомата и уничтожать орков. Зато я могу быть полезной там, где полезна уже 13 лет», — объясняет медсестра. Сначала, говорит, готовили в эмалированных ведрах и того, что нашли в холодильниках. Позже родные поездом передавали передачи — как в светлые студенческие годы. В общей сложности ежедневно труженицы Дарницкой ТЭЦ готовят около 40 литров супа.
«Пытаемся готовить многое, чтобы хватало всем! Голодным никого не оставляем», — уверяет Валентина. -vihodili-nanbspzminu-pid-sirenami-99d1649.jpg» alt=»Герои энергетического фронта: работники Дарницкой ТЭЦ выходили на смену под сиренами» />
Работницы приготовили горячий обед и собираются кормить коллег
После обеда Валентина Кривко помогает девушкам мыть посуду
Кроме работников станции, обедами угощают также ребят из теробороны. Временные повара говорят: сейчас они как одна большая и дружеская семья. И каждую тарелку вкусного супа приправляют еще добрым словом и искренней улыбкой.
В свободные от кухни дни Валентина с коллегами-медиками на территории предприятия обучает местных бойцов с терробороны оказывать первую медицинскую помощь.
Алексей Толмачев
«Сначала думал перевезти их в пгт Макаров: там живет семья моей жены. Узнав о километровых пробках, передумал. И Слава Богу, что не поехали, ведь вскоре там продолжались бои», — говорит Алексей.
Впоследствии решение нашлось именно. В военное время руководство Дарницкой ТЭЦ позволило поселять в бомбоубежище предприятия всех, кто в этом нуждается. Конечно, в приоритете были родственники работников, удерживающих энергетический фронт. Поэтому жена и дочь Алексея временно переехали из квартиры в «бункер» предприятия. Для новых жителей на время войны здесь обустроили максимально возможный комфорт: минимальная мебель, бытовая техника и даже роутер. -energetichnogo-frontu-pracivniki-darnickoyi-tec-vihodili-nanbspzminu-pid-sirenami-4466088.jpg» alt=»Герои энергетического фронта: работники Дарницкой ТЭЦ выходили на смену под сиренами» />
Семья обедом
Девушки энергетика Алексея ждут папы в бомбоубежище Дарницкой ТЭЦ
>Семья одного из работников Дарницкой ТЭЦ в бомбоубежище
За 70 лет, на Дарницкий ТЭЦ, вероятно, еще никогда не разносился такой звонкий детский голос. А в промежутках между звуками сирен впервые по бомбоубежищу летают мыльные пузыри…
Сам Алексей признается: мысль о том, что семья в безопасности, помогает ему со светлыми мыслями заслонять на изменение и быть сосредоточенным.
Последний энергетик, с которым наша редакция имела возможность пообщаться — Василий Двойных.
Василий Двойных
На станции мужчина — настоящий ветеран труда: в этом году ему исполнится ровно 50 лет, как он трудится здесь. В разговоре с нами признается: война разорвала ему сердце.
«Я родился в России, в Курской области, поэтому до последнего не верил, что россияне пойдут отбирать украинскую землю. Вон 17 лет, после окончания школы он — юный и амбициозный — поступил в энергетический техникум в Киев. А после окончания — продолжил обучение в КПИ.
С 22 лет г-н Василий работает на Дарницкой ТЭЦ. День в день он трудится в электроцехе, а в настоящее время занимает должность начальника цеха.
«Если простыми словами, наш цех отвечает за бесперебойную работу трансформаторов, генераторов, освещение, связь и т.д.»,— сконцентрированно перечисляет свои обязанности энергетик.
На станции он— с 24 февраля до сегодня. Говорит, для себя сделал выбор: будет здесь до победы. Исключением станет только встреча с родными, которые скрываются от войны в Закарпатье.
«На зло врагу мы продолжаем держать наш фронт критической инфраструктуры и верим, что совсем скоро победим ту нечисть, которая пришла на нашу землю»,— резюмирует Василий Двойных.
***
Новая война россии против Украины перевернула наши жизни на все 180 градусов. Однако по всему отчаянию, боли, страху и переживаниям, мы еще раз доказали себе и миру: сила украинцев в единстве и смелости. Именно эти две ключевые черты мобилизовали и держат дух всех нас, в том числе и тех, на ныне колоссальная ответственность.
Есть фраза о том, что незаменимых людей нет. И есть неповторимые. Их неповторимость в упорном обустройстве «полевой» кухни, как это делает господин Валентин; в добросовестном приготовлении обедов и первой медицинской помощи, за которыми стоит медсестра Валентина; в надежных руках машиниста Алексея, который в волнениях проводил рабочие смены и, конечно, в преданном руководстве начальника электроцеха господина Василия. Они работали даже, когда неподалеку в Броварах и левом берегу были слышны взрывы. Разве можно победить такой народ?
Фото: прессслужба Дарницкой ТЭЦ специально для «Вечернего Киева».
Даша ГРИШИНА, « Вечерний Киев»