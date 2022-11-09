Германия отправила Украине новый пакет военной помощи
Какое оружие получат ВСУ?
class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/11/9e51b7e2c968202ab7680b2e38c5970e.jpg» alt=»Германия отправила Украине новый пакет военной помощи» />
Фото из сообщений Центра Facebook A A+ A++
Событие: Германия передала Украине новый пакет военной помощи Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.
Детали и комментарии: Как отмечается в сообщении, ВСУ получат 30 бронетранспортеров Dingo; 18 датчиков и «глушилок» для защиты от БпЛА; 18 разведывательных беспилотников; ракеты для ЗРК IRIS-Т; 5 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh; 3 погрузчика. Напомним, германский комплекс противовоздушной обороны IRIS-T уже прошел боевое крещение в Украине. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «IRIS-T показала себя с очень хорошей стороны», — сказал он на брифинге. Спикер также добавил, что Украина ожидает поступление еще нескольких таких систем ПВО от Германии. «Мы получим в ближайшие месяцы еще несколько установок. Комплекс имеет 8 пусковых контейнеров. Даже одна установка, оснащенная 8 ракетами, — это уже достаточно мощное средство, которое может уничтожать воздушные цели: ракеты и БПЛА, которые летят на нас в последнее время» , — заметил Игнат.
Посол Украины в Берлине Алексей Макеев ожидает прямых поставок боевых танков из Германии. Об этом, как пишет Европейская правда со ссылкой на NTV, он сказал в интервью изданием медиа группы Funke. «У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставке Leopard 2 из Германии прямо в Украину», — сказал Макеев. По его словам, на этот счет ведутся переговоры с федеральным правительством. «Пора прекратить разговоры о том, что мы не хотим провоцировать Россию. Что еще может произойти? подчеркнул посол.
читайте также: Государство забрало у Коломойского, Жеваго, Григоришина и Богуслаева активов на $956,5 млн., – СМИ
Между тем Италия готова передать Украине ЗРК, которые могут уничтожать баллистические ракеты. В частности, Рим может предоставить нашей стране зенитно-ракетные комплексы типов SAMP/T и Aspide, а также — ПЗРК Stinger. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя правительственной коалиции, пожелавшего остаться неизвестным. По данным украинского военного портала Defense Express, вооруженные силы Италии располагают 20 комплексами SAMP/T и 32 комплексами Aspide (оснащенными AIM-7 Sparrow). «Если учитывать эти цифры, передать многие комплексы ПВО Италия очевидно не сможет. Но в наших текущих условиях даже один SAMP/T, способный бороться с баллистическими целями, будет существенным усилением противовоздушной обороны Украины. Особенно на фоне гипотетической угрозы появления в России» баллистических ракет иранского производства для обстрелов наших городов», — отметили аналитики Defense Express.