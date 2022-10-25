«Германия будет поддерживать Украину экономически, политически и военно». В Киев прибыл президент Штайнмайер
Это его первый визит в нашу страну с начала полномасштабного вторжения.
Событие: Впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киев прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом сообщила его представительница Керстин Гаммелин, опубликовав в Twıtter фото, на котором Штайнмайер выходит из поезда.
Детали и комментарии: «Германия поддерживает украинцев и будет продолжать поддерживать Украину: экономически, политически и военно. С таким посланием сегодня ранним утром в Киев прибыл федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Особенно на этом этапе российских воздушных атак с применением беспилотников и ракет он хочет послать сигнал солидарности» , — написала Керстин Гаммелин. По прибытии в Киев Штайнмайер отметил СМИ, что он, как и многие другие немцы, «с восторгом смотрит на людей в Украине. На их мужество, на их непоколебимость, которую они демонстрируют не только на фронте, но и в обстреливающих городах, а также в сельской местности».
В своем заявлении президент обратился также к гражданам Германии с призывом поддерживать украинцев, невзирая на трудности. «Никогда не забываем, что эта война означает для людей здесь! Несмотря на все бремя, которые приносит война и нам в Германии, на минутку посмотрим глазами украинцев, тогда мы поймем, что им нужна наша полная солидарность и поддержка». пока это необходимо», — говорится в тексте заявления, пишет interfax.com.ua. Штайнмайер также отметил, что Германия будет помогать восстанавливать разрушенную инфраструктуру Украины. «Многие немецкие города-партнеры оказывают большую помощь в этом плане. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским я возьму на себя шефство над партнерской сетью украинских и немецких городов. Чем больше партнерских отношений, тем лучше будет пережить зиму», — отмечается в заявлении президента Германии.
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Известно, что сегодня вечером Штайнмайер встретится с президентом Владимиром Зеленским. По итогам встречи главы государств дадут пресс-конференцию. Также он заявил, что хочет своими глазами увидеть разрушения, вызванные российскими атаками. Керстин Гаммелин отметила, что программа визита президента ФРГ подчиняется строгим требованиям безопасности. «Штайнмайер действительно хотел приехать в Украину на прошлой неделе. Визит был упразднен за короткий срок из соображений безопасности из-за продолжающихся российских атак на Киев и север Украины», — подчеркнула она.
Как отмечает телеканал ARD, Штайнмайер планировал приехать в Киев еще в середине апреля — вместе с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. С такой инициативой выступил президент Польши Анджей Дуда. Но Киев внезапно отменил его визит из-за многолетней дружбы с Россией. В Берлине это восприняли как беспрецедентное дипломатическое и политическое оскорбление. Ситуация разрядилась только после телефонного разговора двух президентов в начале мая.