Гербы Украины и Харькова – из обломков снарядов. «Это напоминание о преступлениях россиян», — говорит автор
Харьковский коммунальщик-электросварщик герб своего города создавал почти неделю
Фото из архива Владимира Кизилова A A+ A++
“Уже с 24 февраля мы вместе с коллегами начали собирать обломки снарядов — только те части, которые не нужны правоохранителям в качестве доказательств преступлений россиян, — говорит 35-летний харьковчанин Владимир Кизилов, автор гербов. — Накопилось немало, поэтому я решил запечатлеть память о том, что делает россия с нашим городом и нашей страной, в двух гербах.
На создание герба Украины потратил примерно два дня, а на герб Харькова пошел неделю, потому что она сложнее в исполнении. Сначала сделал на фанере эскизы, стал выкладывать обломки, как пазлы, без фрезерования. А впоследствии соединил с помощью сварки. Также мужчина создал из обломков оккупантских снарядов достопримечательность города в миниатюре — Зеркальная струя.
читайте также: Российские оккупанты выпустили по Запорожье 9: попали в гостиницу, под завалами находятся люди В запасе в мастерской есть еще четыре мешка обломков, — говорит Владимир. — Планирую изготовить из них смерть из косой. Каждая моя работа — это напоминание о преступлениях, которые совершают оккупанты на нашей земле. Мы никогда им этого не простим.