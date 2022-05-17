Генштаб сообщил подробности о спасении защитников «Азовстали» и порадовал тем, что украинские защитники отбросили врага на Северодонецком направлении
Раненых украинских защитников Мариуполя отправили на территорию, которую контролирует россия, чтобы вернуть их домой из-за процедуры обмена
Событие: В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что идет операция по спасению заблокированных на территории завода «Азовсталь» украинских героев.
Подробности и комментарии: Генштаб отметил, что гарнизон «Мариуполь» выполнил поставленную боевую задачу, командирам подразделений отдан приказ сохранить жизнь личного состава. Поэтому 53 тяжелораненых военнослужащих эвакуированы в Новоазовск, еще 211 защитников через гуманитарный коридор эвакуировали в Оленевку. Оба населенных пункта контролирует россия, поэтому в будущем украинских защитников вернут домой через процедуру обмена. В Генштабе отметили, что «мероприятия по спасению защитников, которые остаются на территории «Азовстали», продолжаются.
«Удерживая позиции на «Азовстали», они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20000 личного состава) по другим направлениям. Тем самым помешали реализовать план по быстрому захвату Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС», – говорится в сообщении.
В Генштабе также добавили, что сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя позволило украинским войскам подготовить и создать оборонительные рубежи.
Завод «Азовсталь» стал последним оплотом обороны украинских войск в Мариуполе, после того как большая часть территории города перешла под контроль российских военных. Защитниками Мариуполя являются отдельный отряд специального назначения «Азов», 12-я бригада Национальной гвардии Украины, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя.
Также Генштаб сообщил о том, что на Северодонецком направлении, вблизи населенного пункта Сиротино, российские захватчики понесли потери и отступили, еще на нескольких не увенчались успехом.»На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы, а в районе Белокопытового Сумской области совершил минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины, — информирует Генштаб. — На Слобожанском направлении враг сосредотачивает основные усилия на сдерживании наступления , на Харьковском – на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск.На Донецком направлении враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию, на Лиманском противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево, усиливает группировку войск. На Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино, в ходе боевых действий враг понес потери и отошел. На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел. На Авдеевском направлении кафиры вели боевые действия в направлении Каменки, но успеха также не имели. На Кураховском направлении противник вел наступление на Угледар, но тоже успеха не имел. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не проводил, осуществлял огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Новоселка и Гуляйполе. На Южнобужском направлении подразделения противника активных боевых действий не проводились, обстреливали украинские подразделения из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Лиманы, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка.
На Бессарабском направлении, в результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации, в Белгород-Днестровском районе Одесской области поражены объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания. В акватории Черного моря, в районе острова Змеиный, отмечено ведение подъемно спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера.
За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили пять воздушных целей: самолет 25, три БпЛА оперативно-тактического уровня и крылатую ракету. Ударная авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск. На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс «Тор», шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.