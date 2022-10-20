Генштаб предупредил о возрастающей угрозе наступления из Беларуси. Лукашенко советует «делать то, что он говорит»
В Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных и других подразделений войск России и проводят скрытую мобилизацию.
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Событие: Генеральный штаб ВСУ считает, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет, но направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 20 октября
Детали и комментарии:«Угроза восстановления Вооруженными силами России наступления на северном фронте растет, — сказал Громов. — На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров».< /p>
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба отметил, что на территории Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных и других подразделений войск Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, на территории Белоруссии проводят мероприятия по скрытой мобилизации. Также Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов.
По словам Громова, на аэродромах РБ стоят самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа «Кинжал». Представитель Генштаба заявил, что Украина на это реагирует — в частности, постоянно отслеживает ситуацию и принимает меры для надежного прикрытия границ на северном направлении.
20 октября Министерство обороны Беларуси сообщило о вылете российской авиации с территории страны вроде бы для «патрулирования» границ Союзного государства. Как выяснилось, враг поднял в небо из аэропорта в Мачулищах истребители-перехватчики «МиГ-31», часть из которых может нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
Белорусская редакция «Радио Свобода» опубликовала свежие фотографии которые свидетельствуют, что на военном аэродроме «Зябровка» у границы с Украиной выросло количество российской техники и войск.
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Между тем, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что людям необходимо донести полную информацию о происходящих в стране процессах и имеющиеся угрозы, чтобы они могли сами выбирать — «жить тихо и спокойно или пройти через беду». Об этом сообщает белорусское госиздание Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства 20 октября. Самопровозглашенный президент напомнил, что ранее поручил силовикам и другим органам проинформировать народ о происходящем. По его словам, он это делает не для того, чтобы запугать народ, а для того, чтобы «народу донесли все происходящее, а народ потом пусть принимает решение».
«Хотите из-за беды пройти &mdash Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую возможность), то хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером что-нибудь перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю» , — сказал Лукашенко.
Говоря о предстоящих выборах в 2024 году, Лукашенко заявил, что они должны состояться по новым правилам и не будут легкими. В частности, по его словам, нужно готовиться «противодействовать попыткам дезорганизации выборов».