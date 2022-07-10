Генштаб предостерег: российские оккупанты цинично продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам.
Враг не имеет успеха на фронте и накрывает огнем украинские города и села.
Событие:Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском военном вторжении по состоянию на вечер 137-х суток войны.
Детали и комментарии:«На Северском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Бачевск, Волфин, Мирополье, Владимировка, Алексеевка и Волковка Сумской области и Сеньковка и Николаевка Черниговской области, — говорится в сообщении. Волфиного удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация.На Харьковском направлении противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от этого города. .
Как информируют ВСУ, на Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвенково, Вернополье, Большая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Новопавловка, , а также применил авиацию для нанесения удара неподалеку от Богородичного. Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли. На Бахмутском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выемка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездное, а на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях , танков, ствольной и реактивной артиллерии Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, но успеха не имел и отошел. На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.
«В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия, Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и многоквартирных жилых домах».
читайте также: Корректировали ракетные удары по Бахмуту и Краматорски: контрразведка задержала очередных предателей Генштаб предостерег, что российские оккупанты цинично продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам, убивая мирных жителей и призывал украинцев. >10 июля после обеда российские захватчики накрыли огнем Синельниковский район Днепропетровской области. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Во вражеский обстрел попала Великомихайловская община. Рашисты нанесли по ней удары по реактивным системам залпового огня. «В одном из сел во дворе частного дома загорелся сеновал и трактор. Пожар потушили. Предварительно, без пострадавших. Масштабы разрушений выясняются», — сообщили в ГСЧС. Спасатели обратились к жителям с просьбой не перемещаться по селу, пока не обследуют его территорию. В ГСЧС подчеркнули, что в населенном пункте могут остаться опасные кассетные элементы.
В то же время число жертв от ракетного попадания в пятиэтажное здание в городе Часов Яр на Донетчине достигло 15 человек. Как сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, 15 погибших нашли спасатели под завалами, пять человек удалось спасти. Еще с несколькими людьми, оказавшимися под завалами, установили и поддерживают речевой контакт. По разным оценкам, там возможно пребывание еще 24 человек, среди которых 9-летний ребенок. Спасатели ГСЧС разобрали около 99 тонн разрушенных элементов дома.