Генштаб подтвердил увольнение еще 8 населенных пунктов в Херсонской области
Чтобы замедлить контрнаступление ВСУ, оккупанты пытаются уничтожить мосты и переправы.
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Фото из сообщения Генштаба в Facebook A++ fa fa-star-o»>
Событие: ВСУ активно продвигаются на юге Украины, освобождая от захватчиков все новые населенные пункты.
Детали и комментарии: По данным Генштаба, в Херсонской области деоккупированы Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая Александровка, Малая Александровка и Давыдов Брид. ОК «Юг» сообщило в Facebook, что на разных участках фронта ВСУ удалось углубиться от 10 до 20 км. В эфире телемарафона первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что от вражеской оккупации в Херсонской области уже освобождены более 50 населенных пунктов. По его словам, на деоккупированных территориях задокументировано 105 военных преступлений российской армии.
Чтобы замедлить наступление ВСУ в Херсонской области, враг пытается уничтожить мосты и переправы, минует объекты инфраструктуры и частные помещения, запрещает любое перемещение местных жителей. Вечером 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку Днепр. Общие потери неприятеля уточняются. Подтверждено уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Токмака, а также поражение вражеских позиций в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области. Подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили три беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и два вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брусковского. Ракетно-артиллерийские войска выполнили 290 огневых задач. Российская армия потеряла 31 военнослужащего и более 40 единиц техники, в том числе 8 танков, 26 бронированных автомобилей, крупнокалиберную гаубицу «Мста-Б» и пушку-гаубицу.
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На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает наступать, сообщает Генштаб в Facebook. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки кафиров в районах 10 населенных пунктов — Стрелка, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар. Российские оккупационные власти пытаются компенсировать потери личного состава за счет призыва местного населения на временно занятых территориях Украины. По имеющейся информации, мужчин из Луганска без проведения медицинской комиссии и подготовки после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери. Также известно, что в медицинских учреждениях Евпатории не хватает средств для лечения раненых оккупантов.
По данным Генштаба, у российской армии есть проблемы с отдельными видами обеспечения во время проведения так называемой «долевой мобилизации». Так, мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края был отправлен обратно в Приморско-Ахтарск в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием указанную категорию военнослужащих.