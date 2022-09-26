Генштаб обнародовал все города, пострадавшие от вражеских обстрелов
Также ВСУ сообщили, что за сутки украинские воины отбили атаки рашистов вблизи восьми населенных пунктов.
Событие: За сутки враг нанес 2 ракетных и 4 авиационных удара, совершил более 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в возведении по состоянию на вечер 215-х суток войны.
Детали и комментарии:ВСУ информируют, что враг задействовал ударные беспилотные летательные аппараты в районе населенного пункта Беленькое Одесской области, а от огневого воздействия оккупантов пострадали 12 населенных пунктов, среди которых Запорожье, Марганец, Мусиевка, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев и Очаков. >
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, а на других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:
— на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Одноробовка, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Гатище, Кучеровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Сеньково, Каменка и Голубовка;
— на Краматорском — Новоселовка, Щурово, Диброва, Озерное, Закотное, Северск, Верхнекамское, Выемка, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;
— на Бахмутском — Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Веселая Долина, Клещевка, Одрадовка, Зайцево и Майорск;
— на Авдеевском — Первомайское, Авдеевка, Водяное, Опытное, Маринка, Парасковеевка и Новомихайловка;
— на Новопавловском — Времовка, Угледар, Павловка, Никольское и Егоровка.
— на Запорожском — Зеленое Поле, Новоселка, Успеновка, Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское и Новоандреевка;
— на Южнобугском направлении от артиллерийского огня пострадали более 35 населенных пунктов, что неподалеку с линией столкновения.
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«Оккупанты продолжают проведение так называемых «референдумов» на временно занятых и оккупированных территориях Украины, – информирует Генштаб. – Враг усиливает фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия. Значительное внимание уделяется проверке личных мобильных телефонов местных жителей на предмет сотрудничества». /p>
Также ВСУ сообщили, что в течение суток украинские воины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка, а авиация Сил обороны нанесла около 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позиция бронированной техники и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, 1 позицию зенитных ракетных комплексов, 2 подразделения ракетных войск и артиллерии, 3 склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей. /p>