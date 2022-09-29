Генералу России, который приказал захватить Мариуполь и штурмовать «Азовсталь», объявили подозрение
Ему инкриминируют ведение агрессивной войны и совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.
СБУ идентифицировала генерала РФ, отдавшего приказ захватить Мариуполь и штурмовать «Азовсталь». Ему заочно объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Детали и комментарии:«Служба безопасности в ходе следственно-оперативных действий установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города — «Азовсталь». Военным преступником оказался командир 8-й гвардейской армейской военной армии генерал-лейтенант андрий мордвичев», – сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, с февраля 2022 года, находясь в командных пунктах армии кафиров в Мариуполе, поселках Мангуш, Никольское, Старый Крым, селах Кальчик, Шевченко, Октябрьское и Приазовское, генерал-лейтенант решал вопросы военного планирования, координации и управления военными формированиями РФ. Он руководил захватом территорий Донецкой области и лично участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины. В его подчинение входят: «1-й армейский корпус народной милиции», ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований «ДНР», батальоны танковый и «Сомали», разведбатальон «Спарта» и подразделения ППК «Вагнер».
Среди прочего он отдал приказ захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска России разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей.
читайте также: Кремль заплатит за ядерный шантаж и псевдореферендумы. Еврокомиссия анонсировала 8 пакет санкций против россии «Находясь на территории оккупированной части Мариуполя, мордвичев провел совещание с кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокирования и последующего штурма «Азовстали» с безжалостным убийством украинцев, которые оставляли СБУ и Офиса генпрокурора.– При его непосредственном руководстве и контроле оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения».
В настоящее время генерал-лейтенант андрий мордвичев заочно уведомлен о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей или других тяжких последствий, по предварительному сговору группой лиц, и ведение агрессивной войны. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией всего имущества.