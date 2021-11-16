Гендерный паспорт: что это такое и почему он важен для Киева
КГГА и Институт демографии подписали Меморандум, которым поможет обновить Гендерный паспорт. Фото: Алексей Самсонов
Гендерный паспорт — это тот документ, который помогает сделать бюджет столицы гендерно ориентированным и помочь на равных развиваться всем жителям города.
Сегодня Киевская городская государственная администрация и Институт демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи подписали Меморандум о сотрудничестве. Этот дипломатический документ усовершенствует так называемый Гендерный паспорт Киева и поможет стабильно развивать гендерное равенство в нашем городе.
Заместитель председателя КГГА Марина Хондакоторая, собственно, представляла городскую администрацию во время подписания меморандума, напомнила, что в Киеве проживает около 3 миллионов жителей. «Плюс» еще миллион незарегистрированных и почти 200 тысяч — внутренне перемещенных лиц (переселенцев).
«По обзору большого количества населения в Киеве и многоструктурности целевых аудиторий, сложно делать анализ потребностей. Гендерный паспорт — это информационный инструмент, который помогает местным властям принимать решения, направленные на решение проблем всех слоев жителей и тех, которые отвечают реальным потребностям разных групп людей», — объяснила Марина Хонда.
Элла Либанова и Марина Хонда. Фото: Алексей Самсонов
Она также отмечает, что разработка гендерной политики города на основе Гендерного паспорта позволит более детально понять уровень гендерного равенства в городе и учитывать эти моменты при закладке бюджета. То есть, если обобщить, то Гендерный паспорт — это тот документ, на основе которого должны формироваться городские политики. Директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Элла Либанова отметила, что за последние три года Институт провел много исследований, которые могут помочь в создании качественного Гендерного паспорта Киева.
«Наш Институт имеет много исследований в Киеве за последние годы. Такие, как: «Население Киева: оценка фактической численности и перспективы миграции», «Структурные характеристики рождаемости, их взаимосвязи и демографические факторы динамики», «Эмиграция и миграция», «Демографическое старение в столице Украины, его особенности и , — отметила Элла Либанова.
Институт готов продолжать работу в этом направлении и помогать Киеву грамотно расставлять приоритеты при планировании работы.
Меморандум, подписанный учеными со столицей, предусматривает:
- стратегическое партнерство для гендерного равенства в Киеве;
- предоставление консультаций для обновления Гендерного паспорта города;
- анализ различий между женщинами и мужчинами в социально-экономическом положении, потребностях, уровнях участия, доступа к ресурсам, полномочиях по принятию решений на местном уровне;
- расширение перечня гендерно разрозненных показателей в сферах публичного управления, политики, малого предпринимательства, общественной жизни, баланса трудовой жизни и домашней работы для устранения возможных дискриминаций; содействие реализации Европейской Хартии равенства женщин и мужчин в жизни местных общин, обеспечение соблюдение Целей устойчивого развития Украины до 2030 года.
Меморандум предусматривает партнерское сотрудничество сторон и действует до 31 декабря 2022 года.
Кстати, Институт демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины являются общепризнанным в Украине и за границей центром научной мысли и координации исследований в области демографии и социальной экономики.
В настоящее время заведение является единственным профильным научно-исследовательским учреждением НАН Украины, которое специализируется на системных исследованиях проблем демографического и социального развития. Ученые проводят фундаментальные и прикладные исследования, моделируют новейшие тенденции, разрабатывают комплексные демографические прогнозы и концептуальные основы государственной социально-демографической политики.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»