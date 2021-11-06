Гендер и бьюти бар: чем удивляет киевлян «Источник»
Из заброшенного сооружения «Источник превратился в круглосуточное выставочное пространство
В центре города продолжается проект «Павильон Источник. Тела в городе» — открытая площадка, которая знакомит с видеоработами разных художников. Сегодня есть уникальный случай посмотреть выставку «Осень бинарности», посвященную гендеру, и посетить художественный «Бьюти-бар».
Что такое «Источник»?
< >Павильон «Источник», расположенный во дворе «Киевпроекта» по адресу ул. Б. Хмельницкого, 16, построили в 90-х в качестве помещения для бювета. Уже в 2000-х годах он закрылся. В заброшенном состоянии сооружение нашла кураторская группа «Сырая нора» (Никита Кадан, Дана Космина, Алина Клейтман), решив ревитализировать ее и сделать культурным центром. Первая художественная акция прошла в 2020 году в пределах Тбилисской архитектурной биеннале.
Этой осенью здание привели в порядок, отмыли стены, утеплили и установили внутри экран, круглосуточно транслирующий видео. Таким образом «Источник» стал инновационной выставочной площадкой, работающей 24/7 и демонстрирующей видеоработы разных художников прохожим.
Какие работы показывают?
С сентября в павильоне проходили четыре выставки под общей темой «Тела в городе»: «Кровь из глаз» (экология визуального), «Все против вас» (насилие), «В труде сконать» (труд), «Осень бинарности» (гендер), в которых украинские и зарубежные художники исследовали разные аспекты взаимодействия человека и города. Проект состоялся при поддержке УКФ.
Сегодня можно посмотреть работы по заключительному циклу «Осень бинарности». Бинарная система в общество делит людей на мужчин и женщин, приписывая им определенную гендерную роль, идентичность и признаки. Наше время кураторы называют «осень бинарности», говоря, что все уже не настолько однозначно и каждый имеет право быть собой и свободно выбирать, как проявляться.
Украинская перформерша Panda (Маша Волкова) создала свою первую экранную работу «Солнышко и божья благодать», выступая одновременно и режиссером, и актрисой. В ее видео сочетаются различные образы, связанные между собой фантазиями. Один из них — Божья коровка, неземное и божественное существо, появляющееся в публичных местах, на рынке, остановках общественного транспорта. частица Бога, внутри них, рассказывает автор. —Все люди обладают чрезвычайно сильным потенциалом. И один из смыслов нашей жизни — найти его в себе, вспомнить свое предназначение и следовать ему. Хотелось показать, что это божья коровка, чудо, заложена в нас. Мы сами способны творить чудеса своими мыслями, действиями, смелостью. Не стоит бояться проявляться, искать себя».
Чешский художник Ян Матисек презентовал видео «Влажный сон Левиафана». Героями его работы стали фантастические существа, похожие на жителей водоемов. Художник привлекает внимание не только к вопросам гендера, но и к мутации, связанной с загрязнением воды.
Бьюти-бар «Источник»
Кроме видеоработ в рамках проекта «Источник» проходили перформансы, музыкальные выступления и публичная программа. Заключительное мероприятие называется бьюти-бар «Источник». В течение вечера возле павильона работает шоурум Михаила Коптева, где вы сможете примерить на себя образы провокационного кутюрью. Также есть возможность сделать стрижку от художницы Таисии Повалий, маникюр от художника Бориса Кашапова. .
Бьюти-бар «Источник» работает до 22.00 Все услуги платные. Цена договорная.
В связи с карантинными ограничениями, посетителей просят приходить с сертификатами вакцинации или отрицательными ПЦР-тесты.
Что дальше?
>
Уже 9 ноября в «Источниках» откроют инсталляцию «Undertow» Алексея Таруца. Она будет состоять из видео и скульптурного объекта.
«Хлюп-хлюп. Серебряный. Бульк. Затайте дыхание и погрузитесь в Πόντος Ἄξενος. Ее подводный поток следует в направлении суши и дальше, проникая вглубь земной коры, проникая сквозь геологические формирования. Как этот невидимый наплыв изменит европейские течения?», — говорится в описании работы. Ранее «Вечерний Киев» рассказывал о выставке «В работе скончить». >Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»