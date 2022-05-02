Где в Киеве выгодно купить продукты: расписание ярмарок
На ярмарках можно приобрести овощи и фрукты. Фото: Борис Корпусенко
На этой неделе, 3-8 мая, во всех районах столицы пройдут сельскохозяйственные ярмарки.
Об этом сообщил Департамент промышленности и развития предпринимательства.
В частности, 3 мая (вторник) ярмарки состоятся в:
- Голосеевском районе— просп. Науки, 88;
- Днепровском районе— ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп.Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
4 мая (среда) у:
- Голосеевском районе— Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);
- Дарницком районе— ул. Анны Ахматовой, 31;
- Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;
- Печерском районе— ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Колпака);
- Подольском районе— просп. Правды, 5-11;
- Святошинском районе — ул. Подлесная, 8.
5 мая (четверг)в:
- Голосеевском районе— ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
- Днепровском районе — б-р Перова, 8-10;
- Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;
- Подольском районе — ул. Юрковская (в пределах улиц Туровской и Межигорской);
- Святошинском районе— ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп.Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
6 мая (пятница)в:
- Голосеевском районе — просп. Голосеевский, 116 Академика Глушкова, 25-53;
- Дарницком районе— ул. Анны Ахматовой, 31;
- Деснянском районе— ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- Днепровском районе— ул. Гродненская, 1/35-17А;
- Печерском районе— пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- Святошинском районе— ул. Подлесная, 8;
- Соломенский район— ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартыросяна);
- Шевченковском районе — ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20.
7 мая (суббота)в:
- Голосеевском районе— ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- Дарницком районе — ул. Ревуцкого;
- Деснянском районе— ул. Марины Цветаевой (в границах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского);
- Подольском районе— просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
- Оболонском районе — ул. Иорданская, 1-9, ул. Петра Калнышевского, 1-5;
- Соломенский район— ул. Героев Севастополя (в пределах просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Чумака);
- Шевченковском районе— ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
8 мая (воскресенье) в:
- Голосеевском районе— ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
- Днепровском районе— ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- Печерском районе— ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- Шевченковском районе— ул. Татарская, 32-38
Напомним, Киев имеет достаточно товарно-продуктовых запасов и враг не сможет их уничтожить. С начала работы Гуманитарного штаба Киева за март и апрель закуплено и получено от благотворительных организаций более 6000 тонн продовольственных товаров. Кроме продуктовых запасов город заготовил в достаточном количестве и товары первой необходимости и лекарства.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»