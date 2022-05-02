Где в Киеве выгодно купить продукты: расписание ярмарок

magictr | 02.05.2022 | Новости | Комментариев нет

Где купить в Киеве продукты: расписание ярмарок

На ярмарках можно приобрести овощи и фрукты. Фото: Борис Корпусенко

На этой неделе, 3-8 мая, во всех районах столицы пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом сообщил Департамент промышленности и развития предпринимательства.

В частности, 3 мая (вторник) ярмарки состоятся в:

  • Голосеевском районе— просп. Науки, 88;
  • Днепровском районе— ул. Ивана Микитенко, 21-27;
  • Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп.Победы, 73/1 и ул. Кулибина.

4 мая (среда) у:

  • Голосеевском районе— Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);
  • Дарницком районе— ул. Анны Ахматовой, 31;
  • Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;
  • Печерском районе— ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Колпака);
  • Подольском районе— просп. Правды, 5-11;
  • Святошинском районе — ул. Подлесная, 8.

5 мая (четверг)в:

  • Голосеевском районе— ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
  • Днепровском районе — б-р Перова, 8-10;
  • Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подольском районе — ул. Юрковская (в пределах улиц Туровской и Межигорской);
  • Святошинском районе— ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп.Победы, 73/1 и ул. Кулибина.

6 мая (пятница)в:

  • Голосеевском районе — просп. Голосеевский, 116 Академика Глушкова, 25-53;
  • Дарницком районе— ул. Анны Ахматовой, 31;
  • Деснянском районе— ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
  • Днепровском районе— ул. Гродненская, 1/35-17А;
  • Печерском районе— пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
  • Святошинском районе— ул. Подлесная, 8;
  • Соломенский район— ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартыросяна);
  • Шевченковском районе — ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20.

7 мая (суббота)в:

  • Голосеевском районе— ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • Дарницком районе — ул. Ревуцкого;
  • Деснянском районе— ул. Марины Цветаевой (в границах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского);
  • Подольском районе— просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
  • Оболонском районе — ул. Иорданская, 1-9, ул. Петра Калнышевского, 1-5;
  • Соломенский район— ул. Героев Севастополя (в пределах просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Чумака);
  • Шевченковском районе— ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

8 мая (воскресенье) в:

  • Голосеевском районе— ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
  • Днепровском районе— ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • Печерском районе— ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • Шевченковском районе— ул. Татарская, 32-38

Напомним, Киев имеет достаточно товарно-продуктовых запасов и враг не сможет их уничтожить. С начала работы Гуманитарного штаба Киева за март и апрель закуплено и получено от благотворительных организаций более 6000 тонн продовольственных товаров. Кроме продуктовых запасов город заготовил в достаточном количестве и товары первой необходимости и лекарства.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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