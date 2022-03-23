Где сегодня можно купить хлеб в Киеве
Город снабжен хлебом. Фото: «Киевхлеб»
Сеть «Киевхлеб» продолжает работать.
По состоянию на сегодня, 23 марта, открыты магазины и киоски по разным районам.
Голосеевский
пр-т Науки, 4
пр-т Науки, 23
просп. Академика Глушкова, 31
ул. Д. Луценко, 1
ул. Василия Касияна, 4
пр.Глушкова, 16
ул. Васильковская, 8
ул.Метрологическая, 2,
напротив ул.Ломоносова, 60
Дарницкий
ул. Ревуцкого, 36/2
ул. Княжеский затон, 16
ул. Срибнокильская, 3-Д
Харьковское шоссе, 144 а
Харьковское шоссе, 174
ул. Бориспольская, 34
ул. Е.Харченко, 25
ул. Сентябрьская, 1
ул. Санаторная 18, ул. Михаила Драгоманова, 44а
ул.Тростянецкая, 47
ул. Российская, 47
ул.Заречная, 44
ул.Ревуцкого, 25
ул. Бориспольская, 24
ул.Драгоманова, 7
ул. Ялтинская, 5-б
ул. Декабристов, 9
ул.Е.Харченко, 41
ул. Анны Ахматовой, 4
Деснянский
ул. Драйзера Теодора, 8
пр-т Маяковского, 15
пр-т Маяковского, 26
ул. М. Закревского, 61/2
ул.Братиславская, 14б
пр-т В.Маяковского, 91-В
пр-т Маяковского, 53
пр-т Маяковского, 85
ул.Шолом-Алейхема, 6
ул.Будищанская, 7
ул.К.Украины, 22
ул. Бальзака, 84
ул. Градинская, 6
ул. Радунская, 46
пр-т. Большая Маяковского, 52
ул.Бальзака, 16
ул. М.Закревского, 93
ул. М. Лаврухина, 4
ул. Курчатова, 3
пр-т Лесной, 9
ул. Бальзака, 94
ул.Теодора Драйзера, 24
ул.Милославская, 23а
ул.Каштанова, 15,
ул. М.Закревского, 27/2
ул.Лисковская, 9/22
ул. Радунская, 20
ул.Оноре деБальзака, 66/21
ул. Сержа Лифаря, 13
ул. Лисковская, 20
ул. Николая Лаврухина, 15/46
Днепровский
ул.Пражская, 33
пр-т Павла Тычины, 26
ул. Миропольская, 23/16
Харьковское шоссе, 12
ул. Андрея Шептицкого, 1/2
Вершигоры, 1
просп. Романа Шухевича, 10
б-р Перова, 3
просп.Соборности, 4
ул. Курнатовского, 15
ул. Алма-Атинская, 43/57
пр-т Гагарина, 10
ул. Юрия Шумского, 1
ул. Миропольская, 1
ул. Бородина Инженера 5Б
Русановская Набережная, 4
пр-т Соборности, 13-А
Харьковское шоссе, 4
Дарницкий б-р, 8
Оболонский
ул. Богатырская, 5
ул. Вышгородская, 28
ул. Зои Гайдай, 2/4, ул. Героев Днепра, 29/35
ул. М Малиновского, 34
пр-т Героев Сталинграда, 13
пр-т Минский, 6
ул. Мимошенко, 3
ул. Автозаводская, 19
пр-т Оболонский, 52
пр-т Оболонский, 28б
пр-т Г Сталинграда, 53,
пр-т Оболонский, 21
ул. Полярная, 8а
Печерский
ул. Михаила Бойчука, 2/34
Подольский
ул. Межигорская, 79
ул. Туровская, 40
пр-т Василия Порика, 3
пр-т Правды, 66
ул. Кирилловская, 125
ул. Василия Порика, 13
ул. Белицкая, 72г
пр-т Свободы, 3,
пр-т Гонгадзе, 20
ул. Ивана Выговского, 6
ул. Петропа
Святошинский
ул. Семашко, 8
ул. Подлесная, 1
ул. Ак. Серкова, 9Г
ул. Якуба Коласа, 25
ул. Депутатская, 25
ул. Чаадаева, 7-я ул. Булгакова, 11
ул. Святошинская, 6
ул. Булаховского, 30
ул. Туполева Академика, 15, ул. Зодчих, 16,
ул.Г.Юры, 18
ул. Ефремова, 23,
ул. Ромена Роллана, 3
ул. АКоролева, 8
ул. Клавдиевская, 23/15
ул. Зодчих, 62
пр-т.Королева, 4
Соломенский
ул. Борщаговская, 117
ул. Липковского, 15
пр-т Воздухофлотский, 17
ул. Генерала Геннадия Воробьева, 9,
просп. Космонавта Комарова, 2
ул.Борщаговская, 46/2
ул. ГСевастополя, 23
ул.Г Севастополя, 42
ул. Донецкая, 7
ул.Гарматная, 23
ул. Василенко, 19
ул. Антонова, 8
ул. Кривоноса, 10
ул. Вадима Гетьмана, 25
Шевченковский
ул. Татарская, 38
пр-т Победы, 98
ул. Парково-Сырецкая, 10
ул.Ежена Потье, 4
ул.Тургеновская, 82-А
пр-т Победы, 30
ул. Данила Щербаковского, 45-а ул. Елены Телиги, 15
ул.Юрия Ильенко, 7
ул. Данила Щербаковского, 2
Напомним, что с сегодняшнего дня будет осуществляться госнадзор за ценами на социально значимые товары. В Госпродпотребслужбе считают, что это будет гарантировать их доступность для населения.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»