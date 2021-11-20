Где провести выходные в Киеве
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Фото: Гастрономия
Рассказываем, где культурно отдохнуть в столице.
PERFOMANCE NOVEMBER
Участники фестиваля: Дарья Гладун и Андрей Гелитович
Performance November — это киевский искусства перформанс, тема которого в этом году: «Я(не) знаю».
В течение двух дней, 20-21 ноября, художницы и художники из разных городов Украины будут исследовать тему границ. Где пролегает граница между перформансом и театром, частным и публичным, бытовым и возвышенным? Является ли этот предел иллюзорным, или мы можем четко отследить и постичь его? Возможно, мы сами себе чужие, отстраненные от себя, измельченные на тысячи обломков, которые уже не могут соединиться в зеркально правильное отражение.
С собой следует иметь: отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа или полный COVID-сертификат.
Когда: 20 и 21 ноября с 15:00-20:00 Где: Арт-завод Платформа
< Вход — свободный
ВЫСТАВКА «КИЕВ МОЙ, ГОРОД ВОСПОМИНАНИЙ И МРЕЯ»
Одна из работ Татьяны Кугай< В Музее истории города Киева открылась выставка Татьяны Кугай «Киев мой, город воспоминаний и мечт». В экспозиции около 30 картин, написанных художницей на протяжении 20 лет. Все они посвящены родному Киеву.
Работы Татьяны Кугай — это внутреннее видение прошлого и настоящего Киева. Наибольшее внимание художница сосредоточила на теме старых районов города: урочищах, крутоярах, жилищах ремесленников, лавочников, мелких чиновников. Город в воображении художницы соткан из ассоциаций. Оно сказочное и уютное, с стремительными мощеными улочками и маленькими домиками, фонарями и театральными тумбами. Отметим, что настроение на полотнах создают не толпы веселых или грустных горожан, а композиционный и колористический фон.
При входе в музей необходимо показать сертификат о вакцинации: одну или две дозы, отрицательный ПЦР-тест (до 72 часов), или экспресс-тест на COVID-19 (до 72 часов).
Когда: до 30 октября с 11:00 до 18:30 Где: ул. Б. Хмельницкого, 7
Вход: билет — 50грн.
ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ БОТАНИКИ
Участники узнают об уникальных коллекциях Ботсада
В это воскресенье в Ботаническом саду. Гришко состоится встреча «Друзей Ботаники».
Гостям предлагают приобщиться к экскурсии Kониферетумом, которую проведет старшая научная сотрудница отдела дендрологии Национального ботанического сада имени М.М. Гришка Ольга Похильченко. Участники узнают об уникальных коллекциях Ботсада и уходе за ними, а также помогут собственноручно упорядочить уникальный экспозиционный участок в саду. p>
Организаторы просят всех участников иметь при себе документ о полном курсе вакцинации против COVID-19 или негативный ПЦР-тест, или экспресс-тест на COVID-19 (до 72 часов)
Регистрация на мероприятие обязательна!
Когда: 21 ноября ноябрь 11:45
Где: встреча у главного входа в Ботанический сад имени М.M. Гришка.
Вход— по регистрации.
КУЛЬТУРНЫЙ АЛКОМАРКЕТ
Гостям предлагают продегустировать лучший алкоголь от украинских крафтярей.
В эти выходные в столице пройдет Культурный алкомаркет.
В течение двух дней гостям предлагают продегустировать лучший алкоголь от украинских крафтеров. А также изучить культуру потребления вина, пива, сидра и крепкого.
Организаторы хотят показать, что алкоголь—это не только вкусно и весело, а еще и интересно и познавательно.
«Готовим для вас кучу интересных активностей: об искусстве выпивать, правильные дегустации, идеальное сочетание пищи с алкоголем, лекции от сомелье и мастер-классы от лучших барменов города. И, конечно, снова будем поражать вас белым, красным и игристым вином, настойками и наливками, коньяком и бренди, абсентом и ликерами, пивом и сидром. К ним мы отобрали сыр, мясные деликатесы, сладости, выпечку и другие вкусные штуки от лучших украинских производителей — готовим для вас настоящий гастрономический праздник!», — рассказывают организаторы.
Когда: 20 и 21 ноября с 10:00–20:00
Где: на Десятинной, 12
Вход: 100 грн, при оплате картой Visa 20% скидка.
ВЫСТАВКА В PINCHUK ART CENTRE
Конкурсанты PinchukArtCentre 2021. Фото: PinchukArtCentre 2021. 25 сентября в PinchukArtCentre проходит выставка шестой Премии Future Generation Art Prize2021. К слову, Future Generation Art Prize — это международная премия в области современного искусства, целью которой является открытие новых имен в мире искусства и поддержка художников. В нынешней выставке принял участие 21 номинант из более 18 стран мира. Все они демонстрируют жителям столицы творческие тенденции нового поколения.
Экспозиция продлится четыре месяца, а по завершении — международное жюри выберет имя обладателя главной премии Future Generation Art Prize, который получит 100 тысяч долларов (60 000 долларов наличными и 40 000 долларов в виде гранта). Еще пять участников станут обладателями специальной премии и получат по 20 000 долларов.
Когда: со вторника по воскресенье в 12:00 по 21:00 (от 25 сентября по 27 февраля) Где: PinchukArtCentre. Улица Большая Васильковская, улица Бассейная, 1, 3-2
Вход— свободный
ЭКСКУРСИЯ С КОНЦЕРТОМ В КИЕВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
Кроме прогулки посетителям устроят 20-минутный камерный концерт. Фото: Наталья Слинкина
Прикоснуться к прошлому и мысленно попасть в другую эпоху киевлянам предлагают во время экскурсии «Секреты киевской филармонии».
Здание филармонии прячет в себе много секретов историй. Например, вы знали, что для собрания первого украинского конгресса Грушевский избрал именно это здание? Или, может, когда-то видели «гараж для роялей»?
Собственно рассказать об уникальном месте с секретами предлагают жителям столицы уже в эту субботу. Кроме прогулки посетителям устроят 20-минутный камерный концерт.
Для посещения этой экскурсии необходим COVID-сертификат или другой аналогичный документ.
Когда: 20 ноября о 15:00
< Где: улица Крещатик, 1/2, у входа в гостиницу «Днепр»
Вход: 350 грн за билет
Также в это воскресенье в Киеве состоятся мемориальные мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы, который отмечается ежегодно 21 ноября.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»