Где и как в Киеве получить специализированную помощь больным с эндокринной патологией (адреса и телефоны)

magictr | 04.03.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице организовали оказание специализированной помощи и онлайн-консультирование больных с . >

Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Киевский городской клинический эндокринологический центр предоставляет онлайн-консультации всем пациентам с эндокринной патологией.

А именно:

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  • сахарный диабет/коррекция доз инсулинотерапии, сахароснижающих препаратов;
  • патология щитовидной железы: тиреотоксикозы, послеоперационные гипотиреозы/коррекция доз левотироксина/, и т.д.;
  • патология прищитовидных и .

    • Также специалисты Центра проводят подбор адекватной гипотензивной терапии и препаратов, которые нормализуют повышенное артериальное давление у больных с эндокринной патологией. Пациенты, требующие лечения Л-тироксином /Эутироксом/могут получить по адресу: ул. Стрелецкая, 20 бесплатно.

    «Я призываю пациентов обратить внимание на эту информацию и в случае необходимости воспользоваться возможностями, которые создают для вас медики. И традиционно обращаюсь к киевлянам, в окружении которых есть больные эндокринной патологией: донесите до них эти сведения. Всем нам сегодня как никогда необходимо быть здоровыми!» — подчеркнула Валентина Гинзбург.

    Киевский городской клинический эндокринологический центр

    Адрес: ул. Рейтарская, 22

    Справки по телефонам: 044 234 53 13; 044 262 39 33; 044 262 18 76; 044 278 61 86.

    Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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