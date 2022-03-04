Где и как в Киеве получить специализированную помощь больным с эндокринной патологией (адреса и телефоны)
В столице организовали оказание специализированной помощи и онлайн-консультирование больных с . >
Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
Киевский городской клинический эндокринологический центр предоставляет онлайн-консультации всем пациентам с эндокринной патологией.
А именно:
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Также специалисты Центра проводят подбор адекватной гипотензивной терапии и препаратов, которые нормализуют повышенное артериальное давление у больных с эндокринной патологией. Пациенты, требующие лечения Л-тироксином /Эутироксом/могут получить по адресу: ул. Стрелецкая, 20 бесплатно.
«Я призываю пациентов обратить внимание на эту информацию и в случае необходимости воспользоваться возможностями, которые создают для вас медики. И традиционно обращаюсь к киевлянам, в окружении которых есть больные эндокринной патологией: донесите до них эти сведения. Всем нам сегодня как никогда необходимо быть здоровыми!» — подчеркнула Валентина Гинзбург.
Киевский городской клинический эндокринологический центр
Адрес: ул. Рейтарская, 22
Справки по телефонам: 044 234 53 13; 044 262 39 33; 044 262 18 76; 044 278 61 86.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»