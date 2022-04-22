«Где бы не был, не забуду дом»: группа Kalush выступила с импровизированным концертом в Ирпене
Группа Kalush в Ирпене. Фото: Ярослав Вепрев
Таким образом музыканты хотели поддержать ирпинцев и зарядить их надеждой на скорую победу.
Вчера, 21 апреля, в Ирпене, которые несколько недель прожил в оккупации и чувствовал все преимущества », группа Kalush Orchestra под открытым небом спела свои песни под гитару. Артисты дали импровизированный концерт, чтобы поддержать местных жителей.
Представитель Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2022», группа Kalush Orchestra вернулась из европейского тура в рамках музыкального соревнования.
Чтобы поддержать людей, ребята во главе с солистом Kalush Orchestra Олегом Псюком, сыграли импровизированный концерт под открытым небом. Это был первый концерт после освобождения города. Коллектив исполнил свои самые известные песни — конкурсную «Stefania», «Домой».
Олег Псюк — солист группы Kalush в Ирпене
«Когда летают ракеты, то такая страшная рулетка, потому что не знаешь, куда они попадут. У всех есть стресс и переживания. В это тяжелое для Украины время каждая песня поется по-другому. Песня Стефания для многих стала символом войны. Мы на Евровидении будем петь по-другому: другие костюмы, другое настроение, другая постановка. Вы все увидите 10 мая», — проанонсировал Олег Псюк.
Перед выступлением известной группы мэр Ирпеня Александр Маркушинпоблагодарил всех небезразличных за поддержку города в тяжелый военный час: «Я очень благодарен нашим городам-побратимам, оказывающим колоссальную помощь. Наш город получил девять автомобилей скорой помощи, и они сейчас уже работают. Передали нам пожарные автомобили. Наши жители получают гуманитарную помощь. В это тяжелое время города-побратимы приютили наших детей и женщин».
Посредине— мэр Ирпеня Александр Маркушин
Выступление группы состоялось в рамках проекта «Эхо разрушения», цель которого через искусство привлечь внимание к разрушенным местам Украины, которым сегодня нужна комплексная помощь и уже сейчас принести в эти места дух культуры.
Кроме того, в рамках проекта ирпинцы получили пленку для временного ремонта окон, пищевые наборы и ремни к Пасхе. Организатором проекта выступила Валерия Бондаренко основательница ТО «Slavuta» при поддержке АЗК «БРСМ-Нефть» и штаба «Армии волонтеров».
Бабич-Вепрева, фото Ярослав В епрев «Вечерний Киев»