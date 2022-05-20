Гатят по домам культуры и даже по туалетам. Российские кафиры снова нанесли ракетные удары по украинским населенным пунктам
Путинская армия потратила 6,5 миллиона долларов на ракету, которая уничтожила … уборную
Фото "Украинской правды". A A+ A++
Событие:Российская ракета попала в местный Дом культуры в Лозовой Харьковской области, в результате чего семь человек получили ранения, в том числе 11-летний ребенок. Об этом сообщило «Общественное Харьков» со ссылкой на данные Центра экстренной медицинской помощи.
Детали и комментарии:В управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области информируют, что спасатели на месте тушат пожар и разбирают завалы. Российские кафиры нанесли удар по зданию около 15:00. На видеозаписи с камер наблюдения, которым поделились очевидцы с каналом «Труха Украина», видно, как ракета попадает в здание в момент, когда рядом едут машины, после чего в воздух поднялись густые клубы дыма и пыли.
» Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, которые выбирают вот такие мишени? прокомментировал теракт в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
Известно, что также в Харьковской области 20 мая полицейские не допустили подрыв объекта критической инфраструктуры, обнаружив почти 10 килограммов тротила. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Нацполиции. Кроме того, во время профилактической отработки сотрудники НПУ обнаружили лиц, активно поддерживающих российских оккупантов. В настоящее время с задержанными работают правоохранители, а в помещениях других задержанных подозрительных обнаружили оружие.
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Российские кафиры также ударили ракетой по Одесщине, разрушив… пляжный туалет. Об этом сообщил Одесский горсовет в Telegram, добавив, что враг нанес ракетный удар с применением авиации. Пляжный туалет уничтожили на юге области, а пострадавших, к счастью, нет. Как сообщает «Украинская правда», стоимость ракеты «Калибра» составляет около 6,5 миллиона долларов. Ракеты класса Х-101 более современны и совершенны, и, по оценкам экспертов, значительно дороже.
Напомним, что Министерство обороны предупреждает, что из акватории Черного моря россияне подготовили к запуску 16 крылатых ракет «Калибр».< /p>