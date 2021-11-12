Галерею протестного искусства и флешмоб: в столице готовятся ко Дню Достоинства и Свободы
Всем участникам мероприятий будут дарить сине-желтую ленту
До Дня Достоинства и Свободы Национальный выставки, презентации, обсуждение фильмов, памятные мероприятия и социальную рекламу.
В этом году мероприятия состоятся под лозунгом «Свободны творить будущее» и должны напомнить украинцам о цене свободы и важности сохранения памяти.
“Мы продолжаем традиции празднования Дня Достоинства и Свободы флешмобом «Быть достойным». Предлагаем обществу не только в Украине, но и за границей присоединяться. Это ежегодный флешмоб и он является призывом делиться собственными размышлениями, воспоминаниями и историями участия в революциях: не только в Евромайдане, но и оранжевой революции и революции на гранитной и революции. Пошив.
В канун праздника киевлян приглашают на традиционную толоку на аллее Героев Небесной Сотни, к которой могут приобщиться все неравнодушные.
Среди новинок, посвященных Дню Достоинства и Свободы, Музей Майдана откроет в столице новый художник первую выставку в ней «Художественный Барбакан. Ретроспекция». На площади Независимости — открытие уличной выставки-мальописи «Рисованная история Майдана».
21 ноября состоятся государственные протокольные мероприятия, в Экуменическом храме Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников проведут праздничную Литургию и молитву за Украину. Небесной Сотни и воинами-защитниками Украины.
“О 17:30 мы соберемся на аллее Героев Небесной Сотни и пройдем общим ходом к часовне. К нам присоединятся военные капелланы и мы проведем совместную молитву за Героев Небесной Сотни. Засветим лампадки и поставим их к портретам наших родных и наших Героев»,— анонсировала Юлия Цепун, заместитель председателя правления ГО «Семейства «Небесной Сотни».
Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович подчеркнул, что нынешняя программа включает мероприятия, которые помогут под новым углом посмотреть на события Революции Достоинства и события других революций и лучше понять контексты тех событий.
В Киеве также проводят бесплатные экскурсии по местам Революции Достоинства.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»