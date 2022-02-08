Футуристическая утопия или реальность: столичная галерея демонстрирует картины из жизни на Луне
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Сергей Кондратюк. Фото: FG Kyiv Art Go
Художественное артпространство «Avangarden Gallery» представляет персональную выставку современного молодого художника Сергея Кондратюка «To the moon».
Экспозиция «to the Moon»— живописная история жизни поселения у «пиков вечного света» — лунных гор вблизи полюсов земного спутника, где почти никогда не заходит Солнце.
Работы художника, выполненные в монохромной цветовой гамме, напоминают кадры из черно-белой ленты, которые описывают мнимую жизнь людей в лунном поселении. Их цель – развернуть на поверхности Луны базу и подготовить плацдарм для будущих поселенцев. Те, в свою очередь, продолжат расширять колонию, ожидая следующих пришельцев. Это место должно стать воротами в глубокий космос. Наличие базы и космической станции на Луне облегчит миссию по колонизации других планет и исследованию бесконечного разнообразия и необъятности Вселенной.
Работы — это фантазии автора о жизни и быте людей на месяце. Фото: Татьяна Асадчева
За последние несколько десятилетий футурологи и частные аэрокосмические компании активно развивают проекты создания баз на поверхности тел Солнечной системы. Безграничное пространство космического мира представляет собой новый рубеж для человечества.
«Идея освоения межзвездных пространств направляется из мира фантазий в реальное обозримое будущее с космической скоростью. Скорее всего, все неоднократно слышали о колонизации Луны и даже имели некоторые собственные мнения на этот счет. Так что же необходимо, чтобы обеспечить постоянное присутствие человека на Луне, когда это может произойти, и готовы ли мы к этому вызову?»,— отмечают кураторы необычного художественного проекта.
Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева. утопия или реальность: столичная галерея демонстрирует картины по жизни на Луне» />
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Каждый из картин соответствует собственный музыкальный саундтрек, который можно послушать отсканировав специальный QR-code, расположенный справа возле каждой работы. Воплощая в своих произведениях жизнь людей на месяце, автор заставляет зрителей задуматься над тем, готово ли современное общество покинуть пределы Земли и хотели бы люди жить на Луне.
Экспозиция продлится до конца февраля. Фото: FG Kyiv Art Go
Сергей Кондратюк — молодой художник из Харькова. После окончания Харьковской академии дизайна и искусства Сергей переехал в Киев, где проводит активную выставочную деятельность. Значительное внимание художник уделяет воплощению в искусстве проблем урбанистики. Интересуется архитектурой советского периода, оставшейся нам в наследство после развала Советского Союза.
Выставка Сергея Кондратюка «To the moon»
Когда: до 27 февраля, график работы: ежедневно с 11:00 до 23:00
Где: ул. Сечевых стрелков 23-а
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»