Футбольные эксперты оценили игру сборной Украины. «Собрали волю в кулак и показывают добротный футбол»
Сборная Украины по футболу начала активную стадию подготовки к судьбоносному матчу квалификации к чемпионату мира, который состоится первого июня в Шотландии.
Фото facebook.com/UkraineNationalFootballTeam A A+ A++
Команда Александра Петракова базируется в Словении, откуда отправляется на товарищеские матчи. В частности, первым поединком “сине-желтых” после полномасштабного российского вторжения была встреча в немецком Менхенгладбахе, где украинцы одолели местную “Боруссию”, команду, занимающую десятое место в элитном немецком дивизионе (2:1). После этого подопечные Александра Петракова встретились с итальянским “Эмполи” и хорватской “Риекой”. Таким образом, впервые в истории сборная Украины провела товарищеские матчи с клубами, а не со сборными.
“Меня приятно поразила игра украинских футболистов, — говорит Йожеф Сабо, экснаставник киевского “Динамо” и сборной Украины — Всем сейчас тяжело морально, потому что игроки видят, как погибают их земляки. Но ведь они собрали волю в кулак и показывают добротный футбол, даже несмотря на то, что не имели игровой практики, потому что чемпионат Украины остановили. А больше всего мне понравился Михаил Мудрик. Прогнозирую, что долго в “Шахтере” он не задержится. Ему нужно переходить в зарубежный клуб уровня “Реала” или “Барселоны”.
“Меня также приятно удивила игра украинцев, — отмечает Иван Гецко, автор первого гола в истории сборной Украины. — Особенно меня поразили высокие скорости. По качеству игры могу поделить сборную на три эшелона. В первом находится Михаил Мудрик. Он на голову сильнее. Такое впечатление, что Мудрик уезжал на мопеде, а все остальные — на велосипеде, и никто не мог его догнать. Во втором эшелоне — все игроки, которые в прошлом году защищали цвета сборной. Они показали игру выше среднего уровня. Ну а в третьей когорте, по-моему, находятся те ребята, которые попали в сборную только из-за отсутствия легионеров. Ощутимо, что молодые игроки не так сильны, как опытные.
В рамках подготовки к матчу с шотландцами украинцы проведут еще два поединка, оба — с африканскими сборными. “Это хорошо, что мы смогли договориться о контрольных матчах со сборными в такой период, — считает Йожеф Сабо. — Но ведь и с клубами спарринги также полезны, потому что клубы сильнее сборных, потому что сыграннее. Все-таки “Реал” сильнее сборной Испании, потому что игроки каждый день вместе в Мадриде тренируются. Кстати, очень жаль, что из-за выхода “Реала” в финал Лиги чемпионов мадридцы упразднили товарищеский матч с Украиной. Мы бы получили очень серьезного соперника”.
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“В такой период Украине нужны матчи с любым оппонентом, — рассуждает Иван Гецко. — Уверен, что ребята хорошо подготовятся, а на поединок с Шотландией их даже не придется настраивать. Убежден, что наша сборная получит путевку на чемпионат мира даже несмотря на то, что из-за войны у нас не проводят украинское первенство”.
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